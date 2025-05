Tombolt a Tompa tábora

– A 3. helyen áll a Tompa, nem is teljesen rossz a hátralévő sorsolása. Szóba került már az, hogy jó lenne érem az első, megújult évben?

– Nem olyan egyszerű azért a sorsolásunk, vannak még nehéz meccsek. A Hercegszántó elleni őszi meccsünkön is ment a csontzene rendesen, alighanem most hétvégén is hasonló várható, és mi leszünk idegenben. Fogadjuk még a Garát is, egyszóval nem egyszerű a hajrá, óriási hiba lenne bármit is elkiabálni. Elégedetlenségre ugyanakkor már most sincs okunk, ez, hogy egyáltalán esélyünk van még akár érmet is szerezni, óriási teljesítmény. Az őszi rajt előtt én valahova a mezőny közepébe vártam magunkat, ha akkor valaki azt mondja, hogy a hajrá előtt dobogós helyen állunk, el se hittem volna talán. Egyszóval ez az idény máris kellemes meglepetés, azt viszont garantálhatom, hogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy éremmel zárjuk ezt az évet. Sok csapás ért minket ebben az idényben, tavaly elhunyt 22 évesen az egyik játékosunk, Varga Zoli, aztán az idén elhunyt a legendás elnökünk, a Friebert Laci bácsi. Sokkolta ezt a közösséget mind a két veszteség, de valahogy dacossá is tette a társaságot. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy Baráth Gáborral, az új elnökünkkel az élen sikerült egy igazi, összetartó közösséget összekovácsolni. Ebben természetesen fontos szerepet játszott a tompai önkormányzat és a polgármesterünk, Kovács Gábor is, hiszen ők is támogatják a sportot.