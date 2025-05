Tizenegy góllal üzent hadat a Tiszakécske a Vasasa II-nek

A mérkőzés tétje pedig nem más, mint az, hogy melyik csapat tud lépéselőnybe kerülni a másikkal szemben, egy győzelem esetén, mert annak nagy esélye van a bajnokság megnyerésére is. Az előző fordulóban a Vasas a Dabas otthonában nyert 0–5 arányban, míg a Tiszakécskei LC a Szolnokot győzte le hazai pályán 11–0-ra. Szükség is volt a nagyarányú győzelemre, mert így növelni tudták góljaik számát, ami azt is jelentette, hogy eddig ők lőtték a legtöbb találatot, ötvenhetet a mostani bajnokságban. A győzelem jó játékkal is párosult és ez motivációt jelenthet a tiszakécskeiek számára.

A Tiszakécskei LC játékosa, Sipos Zoltán (kékben) első találata a Szolnok elleni meccsen

Fotó: Szentirmay Tamás / Archív-felvétel

Jó mérkőzésre számít Tiszakécskei LC

A találkozón Sipos Zoltán három gólt szerzett, aki így vélekedett a mérkőzésről. – A nagyarányú győzelem minden játékos önbizalmának jót tett. Szerettünk volna a bajnokság több ilyen mérkőzést játszani, de ez a gólmennyiség nem jött ki belőlünk. A pályafutásom nagyon szép időszakát töltöttem Szolnokon. A mostani találkozón mi voltunk a jobbak, erődemonstrációt tartottunk.

A vasárnapi találkozóról is elmondta a véleményét. – A Vasas II gárdájának fiatal játékosai vannak, nem biztos, hogy úgy reagálták le a Szolnok elleni győzelmünket, mint ahogyan egy rutinos csapat tenné. Ez egy hadüzenet volt számukra a mi részünkről. Ellenük is azt a támadó játékot szeretnénk játszani, mint amit a Szolnok ellen. Az egész csapatunk hisz abban, hogy ebben a bajnokságban mi képviseljük a legjobb játékerőt, de ezt hétről hétre ki kell vinni még a pályára, legközelebb pedig a Vasas II ellen – hangsúlyozta Sipos Zoltán.

– A Vasas II nagyon jó játékerőt képvisel, jól felkészített csapatról van szó, nagy iramot diktálnak minden mérkőzésükön. Hasonló stílusban futballoznak, mint mi, így jó mérkőzésre számítunk, és várjuk nagyon a találkozót – fogalmazott Balogh Pál vezetőedző.

A Vasas FC II–Tiszakécskei LC találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik az Ilovszky Rudolf stadionban.