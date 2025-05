A Tiszakécske nyerte az angyalföldi rangadót

– A hazaiak megadták a rangadóhoz illő körítést, hiszen bevitték a meccset az Ilovszky Stadionba – értékelt Balogh Pál, a Tiszakécske vezetőedzője. – Bejött, amire számítottunk, egy nagyon jól felkészített Vasassal találkoztunk, és ebből egy nagy intenzitású mérkőzés kerekedett. Az első félidőben egy kissé visszafogottabban játszottunk, de úgy is sikerült gólt szereznünk. Az első játékrészben a kelleténél kevesebbet vállaltunk, abban az időszakban sokkal jobban kellett volna megtartani a labdákat. A második félidőben már úgy nézett ki a játékunk, ahogy azt elterveztük. Véleményem szerint a hazai csapat belefáradt a saját maga által diktált tempóba. Ezt mi jól használtuk ki, és a végére meglett a megnyugtató előny is, bár előtte volt több olyan pontrúgása a hazai gárdának, amelyben benne volt a veszély, ezeket azonban sikerült hárítanunk. Mindegyik játékosom tisztában volt azzal, hogy mekkora a jelentősége ennek a mérkőzésnek. Ennek a fontos győzelemnek köszönhetően lépéselőnybe kerültünk a többi riválissal szemben, ezt kell nekünk megtartani az utolsó három fordulóban. A szurkolóinknak ezúton is szeretnénk nagy köszönetet mondani, hiszen igen szép számban kísértek el minket a fővárosba, és végig lelkesen biztatták a csapatot. A támogatásuk ezúttal is nagyon sokat jelentett a számunkra.

Vasas FC II.-Tiszakécskei LC 0-2 (0-1)

Ilovszky Rudolf Stadion, vezette: Papp Ádám (Király Zsolt, Hegedüs-Baráth Noémi)

Vasas II.: Bánfalvi – Viola, Farkas J., Farkas B. (Sus 80.), Rideg, Hős (Forgó 67.), Mikolay, Feledy, Ottucsák (Wébel 74.), Jován (Horváth Sz. 74.), Kaporani (Rab 46.). Vezetőedző: László András.

Tiszakécske: Engedi – Grönwald (Tamás 67.), Csáki, Takács, Géringer (Marsa 90.), Szekér (Pintér 67.), Sipos (Takács T. 74.), Kocsis (Sallai 90.), Bányai, Valencsik, Pataki. Vezetőedző: Balogh Pál.