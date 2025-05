A tiszakécskei gólvágót csak a bajnoki cím érdekli

A Tiszakécskei LC II. két fontos meccs előtt

A Tiszakécskei LC II. vasárnap 17 óra 30 perckor Soltvadkerten lép pályára legközelebb, ahol nem könnyű nyerni. Ezt követően az SC Hírös-Ép lesz majd a gárda vendége, és Káli Tibor szerint amennyiben ezen a két meccsen nyernek, úgy aligha bukhatják el a bajnoki címet már.

– Úgy készülünk, hogyha már ilyen jó szériában vagyunk, azt vigyük tovább a végéig. Amennyiben a következő két meccset behúzzuk, úgy a legnagyobb valószínűség szerint megvan a bajnoki cím. A győzelmek száma, majd a gólkülönbség rangsorol, de kérdéses persze az is, hogy az üldözők mit játszanak. Ahogy néztem a sorsolását a Hartának és a Kunbajának, nekik is vannak azért necces meccseik, amiken nem magától értetődő a győzelem. Most azt határoztuk meg, hogy a következő két meccset nyerjük meg, de azért Soltvadkerten sem könnyű győzni. A három pontért megyünk, meglátjuk, hogy mi lesz belőle – tette hozzá Káli Tibor.

Káli Tibor évek óta az egyik leggólerősebb játékosa, egykori gólkirálya a ligának. Tavaly 25 alkalommal talált be, amit idén könnyen túl is szárnyalhat, hiszen jelenleg 23 találata van már. A gólkirályi cím már nem lebeg a szeme előtt, hiszen a hartai Ivacs Gábor már 33-szor volt eredményes, de a bajnoki cím ezért is kárpótolná.

– Az ősz kiegyensúlyozott volt, jól kezdtünk csapatként és egyénileg is. A végén volt egy kisebb sérülésem, ami miatt nem feltétlen tudtam hozni magamat, néhány meccsen át nem is jöttek a gólok, nem voltam formában. A tavaszt szerencsére megint jól kezdtem, alig volt meccs, amikor nem találtam be. Esetemben azért a csapatjáték működése nagyon fontos, hogyha jól megy a társaságnak, akkor nekem is könnyebb dolgom van. 23 gólnál tartok, ennyivel és kevesebbel is voltam már gólkirály, de ezt már elengedtem, mert Ivacs Gabi jó játékos és bizony elég jól termel idén is, alighanem behúzza ezt a címet a tavalyi évhez hasonlóan. Tíz évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy fontos számomra a gólkirályság, most már a bajnoki cím a lényeg, ahogy tavaly is. Ott van persze egy csatár fejében ez mindig, de már csak a csapat sikere érdekel – mondta Káli Tibor.