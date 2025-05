A vármegye három Nyugati csoportjában a második helyen álló Dunapataj az éllovas Szentmártont fogadta hazai pályán. Parádés rangadó kerekedett a találkozóból. Csonka Norbert révén a vendégek szereztek vezetést, a hazai Botykai Levente egyenlített, Domak Patrik góljának köszönhetően azonban vendégelőny mellett vonultak pihenőre a csapatok. A hazai gárda Sztakó Zsoltnak a 68. és Bálint Milánnak a 82. percben szerzett góljaival fordított, ám még egy adu maradt a Szentmárton kezében, azt Csonka Norbert játszotta ki a 86. percben, így 3-3-as döntetlenre végződött a rangadó. A Szakmár kihasználta, hogy döntetlen lett a derbi, és a Dunaszentbenedeken aratott győzelmével feljött a 2. helyre. Nem volt ugyanakkor egy egyszerű menet aza 4-3-as győzelem. A hazaiak szerezték meg a vezetést Bódi Róland góljával. Ezt követően a 4. és a 25. perc között négyszer késztették megadásra a hazaiak kapusát, Faragó Barnabást. A Benedek nem adta fel, Bódi Rolanbd az 56. percben kettőre, majd Kölesdi János egy percre rá egyre csökkentette a hazai hátrányt. Több gól azonban nem esett – csak a piros lap villant a 74. percbe ide is, oda is –, így elvitte a három pontot a Szakmár. Az Uszód 4-0 arányban győzte le a Dunaegyházát. Így most a negyedik helyen áll, viszont a vesztett pontok tekintetében az Uszód az éllovas. Ebből kifolyólag a végső sorrendet is meghatározó rangadónak bizonyulhat ezen a hétvégén a tényleges éllovas Szentmárton és a vesztett pontok tekintetében listavezető Uszód összecsapásra. Nem kisebb ütközet lesz 2. Szakmár és a 3. Dunapataj összecsapása sem.

Döntetlen lett a Pataj-Szentmárton derbi

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Eredmények: Hajós-Bátya 1-1, Fajsz-Dunavecse 3-3, Dunaszentbenedek-Szakmár 3-4, Dunapataj-Szentmárton 3-3, Uszód-Dunaegyháza 4-0.

Vármegye III., Nyugati csoport

1. SZENTMÁRTON 19 13 4 2 93-29 43

2. SZAKMÁR 19 13 4 2 85-33 43

3. DUNAPATAJ 19 13 3 3 61-23 42

4. USZÓD 18 13 2 3 80-28 41

5. HARTA II. 18 9 5 4 47-42 32

6. BÁTYA 19 6 5 8 30-40 23

7. DUNAVECSE 19 6 5 8 40-53 23

8. FAJSZ 18 6 4 8 39-61 22

9. HAJÓS 18 4 5 9 27-57 17

10. DUNASZENTBENEDEK 19 4 4 11 37-44 16

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 19 3 1 15 21-85 10

12. DUNAEGYHÁZA 19 1 0 18 19-84 3