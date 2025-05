Ki-ki rangadót vív az éllovas Szentmárton

− Kemény rangadó van mögöttetek. Dunapatajon volt, hogy vezettetek, a végén aztán ti egyenlítettetek a hajrában. A történtek fényében lehetett örülni a döntetlennek?

A Szentmárton megköszöni a szurkolóinak a buzdítást

Fotó: Kovács László / Forrás: Szentmárton SE

− Mi tagadás, egy kicsit keserű a szánk íze. Az elején álmosan kezdtünk, az ellenfél még 11-esig is eljutott, de a kapusunk résen volt. Ez feldobta a hangulatot, feljavult a játékunk, és jó néhány kihagyott helyzet után sikerült a félidőt 2-1-es vezetéssel hoznunk. A második játékrészben kényelmesen kezdtünk, egy kicsit ráültünk az eredményre és ez meg is bosszulta magát, hiszen a Pataj kiegyenlített. Ezután emberelőnybe kerültünk, uraltuk a mérkőzést, mégis egy védekezési hiba miatt újabb gólt kaptunk, akkor a hazaiak vezettek 3-2-re. A csapat erősségét mutatja, hogy a hajrában sikerült az egyenlítés, és ezt követően az utolsó másodpercig izgalmas volt a meccs. Összességében ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a rangadón igazságos döntetlen született.

− Szurkolók ezúttal is elkísértek benneteket?

− Szerencsére rengeteg szurkoló kísér el bennünket hétről hétre, nagyon együtt van most a csapat és a szurkolótábora. A drukkerek mindig készülnek valamivel, a meccseken végig buzdítják a csapatot és így óriási támogatást jelentenek a számunkra. Úgy is mondhatnám, hogy mi a szurkolóinkkal együtt vagyunk egy csapat, csupa nagybetűvel.

− Újabb rangadó jön a hétvégén, az Uszódot fogadjátok. A vesztett pontok tekintetében jelen pillanatban az Uszód a Nyugati csoport éllovasa, viszont a bajnoki cím megszerzése tekintetében a Szalkszentmártonnak még a saját kezében van a sorsa. Feltételezem, hogy ennek megfelelően a cél nyilván nem lehet más, mint a győzelem megszerzése.

− Természetesen a célunk a bajnoki cím. Márpedig aki meg akarja nyerni a bajnokságot, annak hazai pályán remekelnie kell. Az Uszód remek csapat, biztosan izgalmas mérkőzést fogunk játszani velük. Az őszi, idegenbeli mérkőzésen három gólt is lőttünk nekik és mégis kikaptunk, most nagyon szeretnénk ezt a csorbát kijavítani. Az egyesületünk minden egyes támogatónkat is külön meghívta erre a mérkőzésre, úgyhogy még a szokásosnál is nagyobb szurkolásban bízunk.