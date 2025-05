Fél évszázados diadal: Ötven éve lett kupagyőztes a Soltvadkert

A szünet után az 51. percben Fábián talált az ellenfél kapujába, 4-1-re növelve a vadkerti előnyt. (Ezt követően ült oda néhány percre a vadkerti kispadra Knézy Jenő, és mondta el Zsikla Tamásnak, hogy szerencsére úgy fest, hogy tévedett, és hogy ő ennek nagyon örül.) A biztos vezetés tudatában kissé kiengedett a soltvadkerti csapat, ez viszonylag hamar meg is bosszulta magát. Az 59. percben Monori lövésszerű beadásával szépített a Balmaz, 4-2. A következő három percben három gól született, és a végeredmény is kialakult. A 72. percben a Mezei kezezése miatt megítélt büntetőt Urbán értékesítette, 4-3. Kisvártatva Mogyorósi lőtt gólt, 5-3, majd a 75. percben Dobó lőtte be a negyedik balmazújvárosi gólt, 5-4-re alakítva az állást. Ez lett a végeredmény, így a soltvadkerti oldalon óriási ünneplés vehette a kezdetét.

— Igazi kupahangulat, lelkesedés és időnként színvonalas játék jellemezte a találkozót — mondta Baráti Lajos a mérkőzés után, aki az MLSZ edzőbizottsága képviseletében tekintette meg találkozót.

A vendégjátékosok pedig a mérkőzést követően, de még évtizedekkel később sem mulasztották el felemlegetni, hogy milyen hatalmas élmény volt hatalmas szurkolótáborok előtt a Népstadionban játszani.

Annak idején a Petőfi Népe tudósítója a jók között emelte ki Májert, Eilert, Söröst, Mogyorósit és Dobszait. A Balmazújváros csapatában Urbán, Lupó és Monori nyújtott átlagon fölüli teljesítményt.

Bajnoki mérkőzés, majd megemlékezés

A megemlékezés május 11-én, vasárnap 17 órakor kezdődik a Soltvadkerti TE – Tiszakécske LC II. vármegyei első osztályú bajnoki mérkőzés előtt. A hajdani hősök közül még közel egy teljes csapatnyi, tíz játékos tud személyesen is részt venni a megemlékezésen. Az azóta elhunytaknak a családtagjaik fogadták el nagy örömmel a meghívást. 17 órakor tartják a megemlékezést, majd a bajnoki mérkőzést követően egy ünnepi vacsorán folytatódik a – minden bizonnyal – végeérhetetlen anekdotázás.