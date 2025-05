A vereségnek áldozatai is voltak Kecskeméten

A Veszprém elleni mérkőzés most sem múlt el nyomtalanul, két játékosunkra is többhetes kihagyás vár a durva – és ítélet nélkül hagyott – belépőknek köszönhetően – számol be a nem túl rózsás helyzetről az SG Kecskemét Futsal hivatalos honlapja. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a kecskemétiek csütörtök este rangadót játszottak az éllovas Veszprémmel, melyet 2–0-ra elveszítettek végül, melyet követően Marko Gavrilovic sportigazgató már kifakadt a játékvezetők tevékenysége miatt.

Az SG Kecskemét válogatottja, Kajtár Mátyás

Fotó: Bús Csaba

Az SG Kecskemét alapembereit veszítheti el

Komoly áldozatai is voltak azonban a derbinek, hiszen Pál Patrik a kiállítás sorsára jutott a második félidő első percében, ami eltiltással jár majd. Ezt követően pedig Kajtár Mátyás nem tudta folytatni a játékot egy szabálytalanság után, már megjátszotta a labdát, miután faultoltak ellene, akkor fordult ki a bokája. Mint utólag kiderült, Petar Nikolic kapus is kidőlt, aki lábujjtörést szenvedett, miután odaléptek neki.

Mindkét játékos esetében többhetes pihenőt írtak elő az orvosok, így nagy kérdés, kik lesznek bevethetőek május 22-én az MVFC elleni, sorsdöntőnek tűnő meccsen. A Kecskemétnek érzékeny veszteség lenne, ha Pál mellett Kajtár és Nikolic is kidőlne, hiszen alapemberekről, a klub válogatottjairól beszélünk, nem mellesleg Haász Benjámint is elveszítette már korábban a gárda.