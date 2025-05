Sorsdöntő meccsek előtt áll a ScoreGoal Kecskemét

A Veszprém a mögöttünk álló hétvégén a Magyar Kupa döntőjéig menetelt, ott azonban egy nagy csata végén fejet kellett hajtaniuk az MVFC Berettyóújfalu előtt.

ScoreGoal Kecskemét gólöröm

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A ScoreGoal a Veszprém ellen lép pályára

Csütörtökön már a bajnoki döntős szereplés kivívása lesz a tét mindkét gárda számára. A vendégek 22 ponttal vezetik a felsőházi rájátszást, míg mögöttük az ScoreGoal Kecskemét áll 20 ponttal. Mint látható, reálisan a 18 ponttal rendelkező MVFC is esélyes még a döntőre, így minden pont kulcsfontosságú lesz a felsőházi rájátszás hátralévő három körében.

– Nagyon fontos három meccs van előttünk, hiszen ezek döntik majd el, hogy a döntőbe jutunk, vagy a harmadik helyért játszhatunk a szezon végén – mondta Marko Gavrilovic, a ScoreGoal Kecskemét sportigazgatója. – A Veszprém az egyik legjobb gárda a ligában. Az utóbbi mérkőzéseik viszont nem úgy alakultak, ahogy ők tervezték, ami megmutatta számunkra is, hogy van esélyünk ellenük. Igyekszünk frissíteni magunkat mentálisan és taktikailag is, hogy csütörtökön a legjobb formánkat tudjuk hozni. Fontos számunkra most minden pozitív energia és támogatás. Kérem a szurkolókat, hogy jöjjenek ki minél többen a mérkőzésre és a helyszínen buzdítsanak minket. Remélem, hogy a kecskeméti futsalért való összefogás a döntéshozókat is meggyőzi majd – nyilatkozta Mark Gavrilovic.

A mérkőzést csütörtök este 18 órai kezdettel vívják meg a Messzi István Sportcsarnokban.