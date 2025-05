Ki nyeri a bajnokságot pontegyenlőség esetén?

Természetesen nem csak a tabella élén pontegyenlőséggel végző csapatok esetére irányadó a Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának a versenykiírása, hanem az összes többi, a pontszám tekintetében a tabella bármely részén egyforma ponttal befutó csapat esetére, viszont a szurkolókat érthető módon elsősorban az foglalkoztatja, hogy a bajnoki cím és az érmek tekintetében mely mutatók milyen súllyal esnek latba.

A Nemesnádudvar és a Dusnok csapata a két gárda legutóbbi rangadója előtt

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Pontegyenlőség esetén tehát a bajnoki sorrend a következő tényezők szerint kerül meghatározása. Az első, döntő tényező a bajnokságban elért több győzelem. Amelyik csapat tehát többször nyert mérkőzést, az végez előkelőbb helyen a tabellán. Amennyiben ez a mutató is egyezik, akkor következik a két csapat gólkülönbsége. Amennyiben ezen mutató alapján sincs differenciaa riválisok között, akkor a több rúgott gól a döntő. Ha ez a mutató is megegyezik két csapatnál, akkor a következő helyezést meghatározó tényező az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége, magyarán hogy melyik csapat szerzett több pontot az adott páros – ne adj isten: trió – egymás elleni mérkőzésein. Ha etekintetben is egál áll fönn a riválisok között, akkor számít az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések összesített gólkülönbsége, ha az is egyforma, akkor a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés számít. Ha esetleg még a sárga és piros lapok száma is egyezik két csapat esetében, akkor sorsolással döntik el, hogy melyik gárda végez előkelőbb helyen a tabellán.