Pászka Lóránd vakbélműtét után már edzésben

A KTE játékosa az utóbbi hetekben hiányzott a meccsekről, hiszen a játékosnak kétszer is vakbélműtéten kellett átesnie, melyet követően nem lehetett siettetni a visszatérést. Pászka Lóránd egyelőre zömében külön dolgozik, hogy visszanyerje legjobb fizikális állapotát, de részben már a társakkal közös feladatokba is be tudott kapcsolódni.

Pászka Lóránd (balra) közel a visszatéréshez

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Pászka Lóránd még játszani akar

– Szerencsére most már jól vagyok, az elmúlt három héthez képest mindenképpen. Újra itt vagyok, elkezdhettem az edzéseket, lassan százszázalékosan. Múlt hét szerdán biciklizéssel kezdtem, külön futottam, a héten viszont remélhetőleg már teljes mértékben a csapattal lehetek. Úgy tervezem, hogy még pályára szeretnék lépni ebben az idényben – mondta Pászka Lóránd.

Ami a Kecskeméti TE sérültjeit illeti, Lukács Dániel a Nyíregyháza elleni meccsen gólpasszal térhetett vissza csereként beállva, ám Rjaskó Mihály még nem bevethető. Vattay Márton ugyancsak egyéni munkát végez, ő az egyik edzésen kisebb vállsérülést szenvedett a hétvégi bajnoki előtt, ezért nem is szerepelt a keretben a klub tájékoztatása szerint.