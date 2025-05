Az éllovast fogadja az NNC Frogs

Közel három hét után lép újra pályára a lajosmizsei NNC Frogs Futsal Club a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, a felsőházi rájátszásban, a mizseiek ezúttal az éllovas Tiszaföldvárt fogadják. A legutóbbi bajnoki mérkőzésen, április 14-én a Maglódot fogadták a békák, és azon a mérkőzésen 6-2 arányban kikaptak. Pedig a csapat becsülettel helytállt, aki nem hiszi, járjon utána, hogy a mérkőzés 36. percében még a hazai gárda vezetett. A vendégek azonban nagy hajrát kivágva végül biztosan nyerték azt a meccset. Az NNC Frogs játékosainak és szurkolóinak a lelkesedése ennek ellenére mit sem csökkent, elvégre újonc lévén jutalomjátékként kezelik a felsőházi szereplést. Sikerélményre persze a jutalomjáték fázisban is szükség van, és Lajosmizsén abban reménykednek, hogy akár az éllovas ellen is lehet sikerélménye a csapatnak. Annál is inkább, mert az alapszakasz zárófordulójában éppen egy Tiszaföldváron aratott 8-2-es győzelemmel harcolták ki a felsőházi szereplést a békák.

Az NNC Frogs a Tiszaföldvár ellen lép pályára

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Az NNC Frogs Futsal Club-Tiszaföldvár SE mérkőzést hétfő este 20 órától rendezik meg a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.