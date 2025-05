Győzött Dusnokon, egy pontra van a bajnoki címtől a Nádudvar

Az már a mérkőzés megkezdése előtt nyilvánvaló volt, hogy ezen a találkozón mind a két fél győztesnek érezheti magát, vármegye kettes szinten ugyanis elképesztő tömeg, 550 szurkoló fogadta a pályára kivonuló csapatokat. Ahhoz, hogy ez a mérkőzés a futball ünnepe legyen, kellett, hogy kijöjjön sok hazai drukker, de természetesen érkeztek nagyon sokan Nemesnádudvarról is, sőt, semleges szurkolók is sokan kíváncsiak voltak erre a rangadóra. Amelynek az első félideje végig kiegyenlített, nagy küzdelmet hozott, gólt azonban nem. A második játékrészben azonban már alig három perc után megrezdült a háló, mégpedig a hazai, vagyis a vendégek szerezték meg a vezetést. Egy jobb oldali beadást követően az első számú gólkirályjelölt, Aladics Dániel csúsztatta a védőket megelőzve a kapuba a labdát, 0-1. Óriási energiákat fektettek a hazaiak az egyenlítés megszerzésébe, a vendégek pedig az eredmény megtartásába, sőt, az előny növelésébe. A Nadwar járt sikerrel. A 64. percben egy bal oldali szögletet követően Magyari András fejelte át okosan a hazai kapus felett a labdát, amely a hálóban landolt, 0-2. Ezt követően is emberfeletti küzdelem folyt a pályán, több gól ugyanakkor már nem esett, és ebben nagy szerepe volt a vendégek hálóőrének, Tóth Viktornak is, aki ezen a napon lehúzta a rolót. 2-0 arányban győzött a Nemesnádudvar, amelynek három mérkőzése van hátra. A Nadwar matematikailag még nem bajnok, de a sváboknak a Foktő, a Vaskút és a Dunagyöngye ellen találkozókon mindössze egyetlen pontra van szüksége a bajnoki cím megszerzéséhez. Ha eközben a Dusnok pontot veszít, akkor már annyira sem.

A Nemesnádudvar második gólját Magyari András (középen) fejelte

Fotó: Pozsgai Ákos/ Archív-felvétel

Dusnok KSE-Nemesnádudvari KSE 0-2 (0-0)

Dusnok, 550 néző, vezette: Allaga Iván (Rácz Béla, Szász Gyula)

Dusnok: Bolvári I. - Jagicza, Hodován (Varga A. 40.), Báló (Bárdos 73.), Pozsonyi, Bolvári Z., Szarka, Bolvári D. (Facskó 67-), Parrag, Rónai, Novotnik. Vezetőedző: Sáfrán Ferenc.

Nemesnádudvar: Tóth V. - Jaksütz (Bicok 61.), Magyari, Aladics, Nébl, Schaffer, Klein (Berger 84.), Harsányi (Vinter Z. 32.), Vincze (Weiner 72.), Vinter B., Kákonyi (Simon 80.) Vezetőedző: Simon István.