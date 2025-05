Programajánló 2 órája

Egy nagy sikerű énekest és egy híres színészt is láthat a kecskeméti sportnap közönsége

Mozogni az év minden napján élvezetes és szükséges. Igaz ez a magyar sport napjára is, ahol most bemutatók és versenyek mellett koncert is várja a látogatókat.

Bár helyenként csepereg az eső és változékony időjárásra lehet számítani a hét elején, kedd délutánra felszakadozhat a felhőzet, helyet adva a szabadtéri programoknak is. Ez különösen a sportrajongóknak lehet jó hír, hiszen május 6-án a magyar sport napja alkalmából egész délutános programsorozatra lehet számítani Kecskeméten. A magyar sport napja alkalmából színes programokkal készülnek a szervezők

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel Magyar sport napja: programok színes kavalkádja várja az érdeklődőket A CélDay rendezvény keretein belül a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban 16:45-től nem csupán bemutatók, versenyek és nyereménysorsolás, de 19 órától Mihályfi Luca énekesnő, a Nagy Duett sztárjának koncertjén is részt vehetnek az érdeklődők. A Hunyadi-próba névre hallgató eseményen pedig Kádár L. Gellért, a Hunyadi-filmsorozat színésze is tiszteletét teszi. A részletes programterv IDE kattintva látható. A Kecskeméti Sportiskola és a Kecskeméti Junior Sport szervezte sportnapra díjmentes a belépés, előzetes regisztráció szükséges csupán, melyet a helyszínen 16 órától tehet meg. Ha a várakozásokkal ellentétben mégis rosszra fordulna az idő, a Mercedes-Benz Sport Akadémián lesz megtartva a rendezvény. A szervezők kicsik és nagyok részvételét egyaránt várják, egy a lényeg: szeressék az aktív kikapcsolódást.