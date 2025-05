Nem pályázik a mérleg nyelve szerepére a Kunszállás

– A kényszerű rögtönzéseknek tudható be tehát az, hogy hullámzó és kiszámíthatatlan volt a Kunszállás teljesítménye? Hiszen a felnőtt csapat az egész idényben szállította a negatív és a pozitív meglepetéseket is.

– Tulajdonképpen haragszom a játékosaimra. Olyan ügyes gyerekek. Viszont teljesen, számomra szinte felismerhetetlenül megváltozott a világ ahhoz képest, amibe belenőttem, ami nekem a természetes, és amiben ma is hiszek. Az én felfogásom már letűnőben van vagy talán már ki is halt, de nálam még mindig az a helyzet, hogy a foci természetes közege az, hogy mindannyian ott vagyunk az edzésen, hogy közösen gyakorlunk. És nem is az a lényeg, hogy ez az edzés olyan legyen, mint egy katonai kiképzőtábor, mint a profiknál, inkább az a fontos, hogy együtt van a csapat. Az edzések után is jó egy kicsit, legalább negyedóra, húsz percet együtt lenni, és a meccsek előtt és után is. Ennek érdekében a feleségemmel mi is mindent elkövetünk, rendszeresen vacsora van a meccsek után. Viszont a mai labdarúgók zöme ezt nem érti meg, vagy nincs igénye erre. Pedig ha nincs kémia a csapaton belül, akkor még ha jobb képességű játékosokból áll is, akkor sem tudja kihozni magából azt, amire igazából képes. Emiatt egy kicsit el vagyok keseredve. A több klubnál működő régi motorosok, akik még edzősködnek, vagy akár még játszanak is, értik, hogy miről beszélek, hogy mit hiányolok. Arra a világra, amikor a csapat a tagjai számára – a családot és a munkahelyet leszámítva – mindennél fontosabb volt a foci és a meccs, vagy legalábbis annak tűnt, én nosztalgiával tekintek vissza, nem túlzás: visszasírom. Dehát erről nem a mai játékosok tehetnek, hogy másfajta közegbe szocializálódtak. Az idei évben is a rapszodikus szereplés oka és a legfőbb nehézség az volt, hogy szinte hétről hétre öt-hat helyen változott a kezdőcsapat. Tizenöt évig nagyon ment a Kunszállásnak, akkor is sejtettem, hogy egyszer majd meglesz annak a böjtje, és úgy érzem, ez a böjt most eljött. Ugyanakkor a megváltozott közeg dacára dolgozom azon, hogy létrejöjjön, létezzen olyan kohézió a felnőtt csapatban is, ami a siker garanciája.