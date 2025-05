Együtt edzettek a félegyházi birkózó palánták a válogatottal – galériával

– A válogatott következő eseménye a zágrábi világbajnokság lesz szeptemberben, de addig még lesznek felkészülési versenyek, magyar bajnokság, magyar nagydíj. Nagyon jó, hogy közel van a VB színhelye, mert így szinte hazai pályán tudunk birkózni, bízunk abban, hogy az is sikeres lesz, hangsúlyozta Lőrincz Viktor.

Azt, hogy ott milyen eredménnyel lenne elégedett a kapitány, nem fejtette ki, mert mint mondta, nem szeret terhet tenni a srácokra. Ugyan így tette ezt az EB előtt is. Tisztában van ugyanis azzal, hogy mit jelent az, ha egy versenyzőtől elvárják, hogy milyen eredményt érjen el. Lőrinc Viktor ugyanis olimpiai- és világbajnoki ezüstérmes, valamint Európa-bajnok birkózó volt, azt szokta mondani, hogy legyen egy jó felkészülés, birkózzák ki magukat a fiúk, hozzák a maximumukat, és ha azt tudják hozni, az jót jelent majd mindenki számára.

A kiskunfélegyházi birkózók is beszálltak az edzésbe

Az edzés kezdetekor, a bemelegítéskor néhány nagyon fiatal kiskunfélegyházi birkózó is beszállt, utána pedig végignézték az egy és háromnegyed órás nagyon kemény edzést.

Losonczi Dávidot nem csak az eredményei, de a közvetlensége miatt is kedvelik. Erre még rátett egy lapáttal, mikor az olimpiai ötödik helyért járó 16 millió forintot jótékonysági célra ajánlotta fel. – A szüleim is nagyon jótékony emberek, engem is így neveltek, ők a példaképeim, úgy akarok élni, ahogyan ők, szeretném az ő útjukat járni. Nem azért mentem ki az olimpiára, hogy meggazdagodjak és pénzt keressek, hanem azért, hogy Magyarországnak dicsőséget szerezzek. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt az emberséget megtettem. A 2023 évi világbajnokság után kapott pénzemet is felajánlottam jótékony célra. Az elkövetkezendő időszakban is így fogok gondolkodni – mondta Losonczi Dávid.