A végén mentett pontot a KTE, de keveset ér – galériával

A mérkőzésből egy perc telt el, mire az egyik csapat kaput eltaláló lövésig, a másik gólig jutott. Botka távoli lövését még védte Tóth, viszont a túloldalon Kersák hatalmas hibáját – odapasszolta a támadónak – kihasználta Beke, így a Nyíregyháza hamar vezetést szerzett, 0-1. Ezután hosszú percekre beszorította ellenfelét a Kecskeméti TE, de a szögletek és a sok beadás után ziccer nem alakult ki. A 18. percben megrezdült a nyíregyházi háló, egy előre ívelt labdába Botka ért bele, majd Katona Levente talált be, de les miatt érvénytelenítette a gólt a játékvezető, majd a nagyon hosszú videózás utáni a VAR-vizsgálat eredménye is ez lett. A 31. percben óriási hazai helyzet maradt ki, Zsótér lövése két védőn is megpattant, majd López közeli kísérlete vágódott szögletre a kapusról.

A Kecskeméti TE küzdött, de az egy pont nagyon keveset ér

Fotó: Bús Csaba

A második félidő elején próbálta fokozni a nyomást a KTE, az 56. percben három cserével is igyekezett változtatni a meccs menetén Gera Zoltán vezetőedző; érkezett Pálinkás, Lukács és Montiel. A kockázatvállalás után több terület is nyílt a vendégek előtt, a 60. percben így megduplázhatta volna előnyét a Szpari, ám Beke próbálkozását lábbal védte Kersák. Egy minutummal később a KTE is veszélyeztetett, Zsótér tekerése viszont elakadt a védőkben. A 63. percben újabb kontrát vitt végig a Nyíregyháza, Eppel ziccerét azonban bravúrral hárította Kersák. Belépve a meccs utolsó negyedébe újabb hazai lehetőség maradt ki, Camaj remek beadását nem tudták a kapu előterében a gólvonalon túlra kotorni. A 74. percben viszont jött az egyenlítés: Montiel távolról nagy gólt ragasztott Tóth kapujába, 1-1. Döntetlen állás viszont egy percig sem volt, a középkezdés után Nagy Dominik azonnal újra előnyhöz juttatta a vendégeket, miután egy felívelés után nem sikerült tisztázni, 1-2. Ez ugyan megtörte a lendületet, de maradt támadásban a KTE, és ennek a legvégén lett eredménye, Katona Levente ezúttal szabályos gólt szerzett, Lukács beadását fejelte a hálóba, ezzel 2-2 lett a végeredmény. Az egy pont a KTE helyzetében keveset ér, a lila-fehéreknek ugyan matematikai esélye még maradt, de sorsuk már végképp nem saját kezükben van.