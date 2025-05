Bravúr kellene a KTE tartaléktól

A Monor kifejezetten jól szerepel ebben a bajnokságban, hiszen a fordulót a negyedik helyről várja, és hátránya csupán öt pont az éllovas Tiszakécskével szemben. A bajnoki címre tehát matematikai esélye még van a gárdának, s ha az talán nem is tűnik reálisnak, a dobogóra minden esélye megvan egy jó hajrával. Jó formában is várják a hazaiak a meccset, hiszen utóbbi öt fellépésük során négyszer nyertek egy döntetlen mellett. Ősszel Kecskeméten is nyertek 3-0-ra. A Kecskeméti TE II. legutóbb fájó, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Tiszaföldvártól – mely egyébként halasztott bajnokin az élcsapatnak számító ESMTK-t is legyőzte ezt követően – így minden pontra szükség van már a bennmaradás kiharcolásához. A „kis” KTE jelenleg egy ponttal van a vonal alatt.

A Kecskeméti TE II. a kiesés ellen küzd

Fotó: Réti Attila /KTE

A Kecskeméti TE II. koncentrált kell legyen

Szabó Tibor, a KTE II. vezetőedzője: – Hétvégén egy élcsapat otthonába látogatunk. A kombinatív játékot játszó hazaiak ellen nagyon nehéz dolgunk lesz, de a célunk az, hogy taktikailag és mentálisan is magas szinten teljesítsünk. Ebben az esetben eredményesek lehetünk.

A mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik Monoron.