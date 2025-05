Amíg lehet, küzdeni fog a KTE, vasárnap a Nyíregyháza jön

Nincs könnyű helyzetben a Kecskeméti TE, mely az utóbbi hetekben rendre közel járt ahhoz, hogy győzelmekkel megkezdje a felzárkózást a közvetlen riválisokra, ám rendre nüanszokon csúsztak el a lila-fehérek. A Fehérvár, az ETO, vagy éppen az Újpest elleni hazai meccseken bőven rászolgált volna a három pontra a KTE, de be kellett érje a döntetlennel, míg Diósgyőrben hiába vezetett a hajráig, végül ott 2-1-re ki is kapott. Legutóbb Zalaegerszegen játszott 0-0-os döntetlent a Kecskemét, ahol a hosszabbításban meccslabdája is adódott, de azt sem sikerült három pontra váltani. Ezt követően már igen nehéz helyzetben van a KTE, mely a matematikai esélyét még nem veszítette el a bennmaradásra, de négy forduló alatt 7 pontot kellene ledolgozni, ami nagyon nehéz vállalás, hiszen hibázni már nem lehet.

A Kecskeméti TE kapusa, Kersák Roland

A Kecskeméti TE a végsőkig küzdeni fog

A Kecskeméti TE utóbbi két meccsén nem kapott gólt, ehhez Zalaegerszegen bravúrokkal is hozzájárult a kapuban Kersák Roland, aki elmondta, az esélyeik csökkennek, de amíg csak lehet, küzdeni fognak, minimum a becsületükért és a szurkolókért.

– Az esélyeink ugyan egyre kisebbek, de amíg lehet, biztosan küzdeni fogunk. A minimum az, hogy egymásért, a becsületünkért, a klubért és a szurkolókért is megtegyük ezt. A célok egyértelműek, meg kell vernünk a Nyíregyházát, az MTK-t, a Puskás Akadémiát és a Paksot is a hátralévő fordulókban. Ez nem egy egyszerű dolog, sőt, nagyon nehéz, de nem is lehetetlen. Minden csapat kapott már ki a szezonban, úgyhogy miért ne – mondta a KTE kapusa.

A Nyíregyháza elleni meccsnek pikantériát ad az is, hogy a KTE korábbi edzője, Szabó István irányítja már a nyírségieket, ráadásul a vendégeknek is minden pontra szüksége van a bennmaradásért vívott csatában. A KTE 23 ponttal sereghajtó, hátránya hét egység a vonaltól, így csak a győzelmek jelentenek már reményt, egy vereség kedvezőtlen eredmények mellett akár biztos kiesést is jelenthet vasárnap este a lila-fehéreknek.

A 30. fordulóban szombaton is vasárnap rendeznek meccseket. Elsőként a tavasszal még veretlen ETO látogat Újpestre szombaton 13 órás kezdéssel, majd 15 óra 30 perckor a Debrecen az MTK-t fogadja. Aznap rendezik a forduló rangadóját is, a bajnoki cím szempontjából nagy jelentőséggel bíró Ferencváros–Puskás Akadémia meccset, mely 19 óra 30 perckor kezdődik a Groupama Arénában.