Sorsdöntő csata előtt a KTE, csak a három pont lehet a cél

A Nyíregyháza az NB I. újonca, így azzal a céllal is vágott neki az idénynek, hogy megőrizze helyét az élvonalban. Az elfogadható őszi szereplés után azonban hullámvölgybe került tavasszal a gárda, így a hajrában az edzőváltás mellett döntött a vezetés. Az azóta már Fehérváron kinevezett Tímár Krisztián helyét Szabó István vette át három körrel ezelőtt, akit a Kecskeméti TE szurkolóinak nem kell bemutatni, hiszen a feljutó és NB I-ben ezüstérmes csapat trénere volt tavaly őszig. A „Szpari” legutóbb a DVSC-t verte meg hazai pályán egy büntetővel 1-0-ra, s bár bennmaradó helyre lépett fel, továbbra is eredménykényszerben van.

A Kecskeméti TE az életéért küzd

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE az utolsó esélyt ragadhatja meg

Ez hatványozottan él természetesen Gera Zoltán csapatára is, hiszen jelenleg hét pont a hátrány a bennmaradó helyektől. Nem is kérdés, reménykedni és tovább küzdeni csak egy győzelem esetén van még mód, vereség esetén akár arra is sor kerülhet kedvezőtlen eredmények mellett, hogy a matematikai esély is elszáll az utolsó három fordulóra. A döntetlen sem érne sokat ebben a helyzetben egy közvetlen rivális ellen, így nem lehet beérni egy ponttal sem. Az utóbbi hetekben több hiányzója is volt a Kecskemétnek, állapotuk ugyan folyamatosan javul, de ezúttal sem lesz teljes a keret. Botka Endre eltiltása után visszatér, ezúttal viszont Bocskay Bertalan fog pihenni sárga lapok miatt. Az idény két meccsén a Nyíregyháza először 2-0-ra nyert tavaly ősszel szakadó esőben a Széktói Stadionban, majd februárban 0-0-os döntetlen született a nyírségiek otthonában.

Gera Zoltán, a KTE trénere nem kertelt, csak a győzelmet tartja elfogadhatónak, ahogy arról korábban a KTE kapusa, Kersák Roland is beszélt már.

– Mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez az utolsó esélyünk arra, hogy felzárkózzunk. Ennek megfelelően nagyon fontos meccs előtt állunk, hazai pályán nyernünk kell, nyerni akarunk, mert létszükség a három pont megszerzése. Kielemezve az ellenfelet, becsülettel készülve csak ez a cél lebeg a szemünk előtt. Bízunk benne, hogy az a fajta negatív tendencia – ami a helyzetkihasználásunkat érinti – meg fog fordulni, ezáltal győztesen hagyhatjuk el a pályát.

A mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.