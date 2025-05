A KTE legendája büszke nem hétköznapi rekordjára – videóval

Farkas Istvánt nem kell bemutatni a Kecskeméti TE drukkereinek, hiszen tagja volt az NB II-es, valamint a kupagyőztes csapatnak is, de visszatérése után a vármegyei I. osztályban is bajnoki címig vezette a Kecskemétet. Összesen négy osztályban szolgálta nevelő egyesületét, ahol profi karrierjének lezárása óta a stáb tagja, az NB III-tól kezdve is minden sikernek részese volt. Maradt azonban még 40 évesen is számára egy cél játékosként, amit a Ladánybene elleni bajnokin kerekegyházi színeiben ki is pipált. Betalált a vármegyei II. osztályban, így az NB I-től a vármegye III-ig minden ligában szerzett gólt, ami védőként különösen szép teljesítmény.

A Kecskeméti TE legendája, Farkas István (jobbra) Kerekegyházán is megtalálta örömét és célját a futballban

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

– Kerekegyházán aktív maradtam azok után is, hogy stábtag lettem Kecskeméten, amikor az időm engedte, eljártam a meccsekre, mert hiányzott a mozgás. Polgár Zoltán barátom volt a megye III-as csapat edzője akkoriban, ahol már rúgtam pár gólt, akkor már tudtam, hogy nekem már tényleg csak egy osztály hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a kép gólok tekintetében. Szerencsére Kerekegyházán van megye II-es csapat is, ahol tavaly nyáron Zoli lett ráadásul az edző, ami nekem nagy könnyebbség volt. Kunsági Antalnak már tavaly jeleztem is, hogy amikor az időm engedi, szívesen segítem a csapatot ezután is. Játszottam is pár meccset, és végül össze is jött ez a bizonyos gól – mondta Farkas István.

A KTE technikai vezetője viccesen hozzátette, már arra is gondolt, hogy felmegy csatárnak, illetve a büntetőket is ő vállalja majd, de arra különösen büszke, hogy egy szép akcióból született meg végül a találat.

– A második félidőben már biztosan felmentem volna csatárnak… Alapesetben mindig belső védő vagyok, most is azt játszottam Garaci Csabival. A gól előtt megelőztem az ellenfél támadóját a felezőnél, aztán felpasszoltam mi csatárunknak, aki kitette a szélére. Mentem tovább az akcióval, kiabáltam is, hogy tegyék be nekem. Baj is lett volna, ha nem, de szerencsére jött a beadás, így összejött ez a gól. Azért is örülök neki, mert akcióból született, nem kellett ehhez egy tizenegyest rúgni például, hogy csak végre összejöjjön – tekintett vissza Farkas István.