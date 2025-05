Tovább küzd a dobogóért a KNKSE

A felsőházi rájátszás értelemszerűen jóval nagyobb terhet ró a játékosokra, mint az alapszakasz, és a szezon végére kiütközik, hogy viszonylag kevés felnőtt játékossal a keretben vívja mérkőzéseit a hírös városi gárda. A remélt dobogó így egyre messzebb kerül, de a Kecskeméti NKSE játékosai mindent megtesznek annak érdekében, hogy szépen búcsúztassák ezt az évet, és tovább kovácsolják a feljutással kapcsolatos terveiket.

A Kecskeméti NKSE nem adja fel

Fotó: KNKSE

A Kecskeméti NKSE számára kötelező a siker

Március végén Békéscsabán már találkozott egymással a két csapat, akkor a KNKSE 12 góllal bizonyult jobbnak a házigazdánál (23-35), és vasárnap is a Kecskemét a meccs toronymagas esélyese, de időnként épp a kötelező győzelmek megszerzése a legnehezebb, ennek tudatában készülnek a hazaiak. A KNKSE 6 győzelmével és 5 vereségével, 12 szerzett ponttal a tabella 5. helyén áll, míg a Békéscsaba 11 vereséget számlál, és ezzel sereghajtó a csoportban.

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: – Hazai pályán nem is lehet más az elvárásom, mint egy magabiztos győzelem. Jobb csapat vagyunk, azonban ezt a mérkőzésen is bizonyítanunk kell. Hosszú szezon vége felé járunk, de ilyenkor is igényesnek kell lennünk magunkra és arra a teljesítményre, amit a pályára teszünk.

A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.