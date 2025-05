Sikeres idényen van túl a vármegyei kézilabda

A szövetség elnöke kitért arra is, hogy az új időbeosztása jól vizsgázott a bajnokságnak, illetve a csapatlétszám csökkenésének is sikerült megállt parancsolni, a vármegyei II. osztályban pedig országos szinten is kiemelkedő létszámuk van.

– Mindig az igények mentén próbálunk változtatni, megérzések és tapasztalatok alapján. Idén új volt a lebonyolítási forma, de a bajnokság időbeosztása is összevontabb volt. A legtöbb csapat szerepel a korosztályos bajnokságokban is, a szeptemberi időszak pedig a utánpótlás bajnokságok indulása és az iskolakezdés miatt mindig zsúfolt volt, ezért is kezdtünk végül októberben. Csak decemberben volt egy néhány hetes leállás, utána január második hetében már folytattuk is, köszönhetően annak is, hogy az energiaválság okozta csarnokbezárások már megszűntek, zökkenőmentesen visszatérhettek gyakorlatilag a téli időszakban a csapatok a termekbe. Jellemző, hogy sok játékos, edző készül érettségire, ballag, egyetemi időszakban a zárthelyiket írja, ráadásul májusban jönnek a hosszú hétvégék, a diákolimpiák, ami megint egy zsúfolt időszak. Ezért is szerettük volna áprilisban lezárni az idényt, ami sikerült is, különben nagyon elhúzódott volna a vége, ami nem egészséges. Némi kritikát emiatt is kaptunk, de a csapatok utólag szerintem megértették, miért gondolkodtunk így. Pozitívum az is, hogy a csapatlétszám csökkenése hosszú évek után megállni látszik, a vármegyei II. osztályban pedig egyedülálló létszámunk van, a nőknél öt, a férfiaknál 6 csapat indult. Mindig keressük az okokat, hogyan lehet segíteni a kluboknak, bízunk benne, hogy minőségi rendezvényekkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a jövőben nőjön is a létszám – zárta gondolatait Járdi Ádám.