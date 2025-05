Mint ismert, Ivkovic Stojan, a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában szereplő Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója ellen fegyelmi eljárás indult az április 23-i, Honvéd elleni mérkőzést követően tett nyilatkozata miatt. Az eljárást lefolytatták az MKOSZ illetékesei, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatójának bevonásával.

Ivkovic Stojan egyetért az ítélettel

Fotó: MW-archív

A fegyelmi vizsgálatot követően megszületett a határozat. A döntés értelmében húsz napra tiltották el a sporttal kapcsolatos tevékenységtől a szakembert, valamint további 500 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. Ivkovic Stojan a május 14-i, Honvéd elleni hazai meccsen térhet vissza leghamarabb a kecskeméti kosárlabdacsapat padjára.

A döntés kapcsán Ivkovic Stojan így nyilatkozott:

– Helyes döntés született – mondta Ivkovic Stojan. – Gyorsan reagált a szövetség, és ezzel precedenst is teremtett, hogy a jövőben is hasonlóképp kell eljárni. Remélem, hogy ez a mostani eset elindít egy előremutató folyamatot, amely kiterjed a magyar kosárlabdáért dolgozó klubok, szakemberek, játékosok és a játékvezetők érdekvédelmére is. Ha sikerül elérni azt, hogy mindenki megkapja a jogos és szakszerű képviseletet, akkor boldog és nyugodt leszek. Ellenkező esetben tovább kell folytatni az erre való törekvést. Nem lepődtem meg, hogy előbukkant az a kör, amely előszeretettel forgatja ki a szavaimat. Ami viszont fájó, hogy néhányan olyanok is csatlakoztak hozzájuk, akikben eddig megbíztam. A kolozsvári Európa-bajnokságon a magyar férfi kosárlabda-válogatottal megteremtettünk egy erős értékrendet. Rend, fegyelem, hierarchia, család, Isten, haza. Ezek határozták meg a mindennapjainkat, és én ezután is így fogom élni az életemet – mondta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója.