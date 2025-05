Fellépett a második helyre a Harta

Az vármegye egy éllovasa, egyúttal a bajnoki címvédő Tiszakécskei LC II. az újonc Soltot fogadta. A Tiszakécske 5-2-es győzelemmel igazolta a papírformát. A Kécske ezzel a mérkőzéssel nem csak három pontot szerzett, hanem az élen az előnye is hat pontra nőtt. A 2. helyen álló Kunbaja ugyanis a 3. Harta vendége volt. A Harta csak e hét szerdán lépett föl a dobogóra, miután egy halasztott mérkőzésen legyőzte a Kecelt, és ha már lúd, legyen kövér alapon mindjárt legyőzte a Kunbaját is. Ivacs Gábor és Varga Milán találataival a Harta a 25. percben már 2-0-ra vezetett, a Kunbaja részéről csak szépítésre futotta Susnjar Ognjen révén, túl későn, a 83. percben. A Harta ezzel a sikerével most már a dobogón is lépett egyet előre, a klub kultúrfelelőse – ha van ilyen –, alighanem már azon gondolkodik, hogy lassan érdemes lesz előkeresni a Lokomotív GT Ezüst nyár című dalát. Küzdés, brusztolás, egy gól, a hazai Szeibert Mihály szerezte. Így lehetne röviden összefoglalni a Baja-Jánoshalma meccset. A Kiskunfélegyháza tekintélyt parancsoló, 7-0-ás győzelmet aratott az utolsó előtti helyen álló Bácsalmás vendéglátójaként. A Kalocsa mind a három pontot elvitte Kecskemétről Erdélyi Zsolt és Markó Renátó góljaival. Egyszer talált be az SC Hírös-Ép ellen hazai pályán a Kiskőrös, és miután válasz nem érkezett, Budai Áron találata győzelmet ért.

A Harta négy nap alatt hat bajnoki pontot kasszírozott

Fotó: Harta SE

Vármegye I., eredmények:

Baja-Jánoshalma 1-0,

Kecskeméti LC-Kalocsa 0-2,

Harta-Kunbaja 2-1,

Kiskőrös-SC Hírös-Ép 1-0,

Tiszakécske II.-Solt 5-2,

Kiskunfélegyháza-Bácsalmás 7-0.