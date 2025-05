A kecskeméti klublegenda 40 évesen ért el páratlan rekordot

A KTE korábbi játékosa, egyben az NB I-es gárda jelenlegi technikai vezetője, Farkas István szabadidejében még 40 évesen is aktív, amikor ideje engedi, a Kerekegyházi SE színeiben is pályára lép. Szerdán aztán saját szempontjából mérföldkőnek számító eseményhez érkezett el. A Kerekegyháza a Ladánybenét fogadta hétközi bajnokin, a 37. percben pedig Farkas is betalált, csapata végül 4–2-re nyert. A gól azt jelenti, hogy immáron elmondhatja magáról, hogy gyakorlatilag minden bajnoki osztályban betalált Magyarországon, a vármegye III-tól egészen az NB I-ig. Bár néhány megyében akad negyedosztály is, ez országos szinten nem mindenhol van így, a legalsó osztály a legtöbb helyen a harmadosztály, így Bácsban is.

Farkas István (jobbra) kerekegyházi színekben ért mérföldkőhöz

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

Farkas István hat osztályban talált be

Farkas István ezzel egy szűk klub része lett, hiszen kevés játékos képes arra, hogy hat osztályban is gólt szerezzen, de nem példa nélküli. A lila-fehérek technikai vezetője a KTE saját nevelésű játékosa, a lila-fehérek kötelékében összesen négy osztályban volt eredménye. Először az NB II-ben, majd az NB I-ben, végül pályafutása végéhez közeledve az újjáépítkezésben is benne volt, gólt lőtt a vármegyei I. osztályban és az NB III-ban is profi karrierje lezárása előtt. Kecskeméten nyert Magyar Kupát, NB II-es bajnoki címet, illetve megye I-es bajnokságot is.

Farkas a KTE mellett Cegléden, Tiszakécskén, majd pályafutása végén Kerekegyházán futballozott egy rövid, tiszaföldvári kitérővel. A Kerekegyháza színeiben a mai napig pályára lép 40 évesen is, ha az nem ütközik a KTE programjával.