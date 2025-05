Több mint kétszázan rajtoltak el, sok óvodás is futócipőt húzott – galériával

Az elhatározást tett követte, és azóta minden év május elsején megrendezik az egykori tanítóról és iskolaigazgatóról elnevezett futást. A rajt minden esetben az iskola elől indult, és indul most is. Az emlékfutás ötlete Németh Géza helyi amatőr futótól származik, aki évekig együtt szervezte az egykori intézményvezető, majd polgármester, Pénzváltó Istvánnal a versenyt. Mind a ketten a mai napig futnak, edzenek és járnak versenyekre. A főszervező Pénzváltó István munkáját a pedagógusok, lelkes szülők és a polgárőrök is segítik, míg a helyi vállalkozók termékeikkel, az önkormányzat pedig pénzzel támogatta a rendezvényt.

Minden évben május elsején rendezik meg az egykori tanítóról és igazgatóról elnevezett emlékfutást

Fotó: Szentirmay Tamás

Az emlékfutásra a határon túlról is érkeztek

Már nem meglepő, hogy a versenyre nemcsak a környező településekről, hanem messzebbről, sőt ebben az évben még a határon túlról is érkezett futó, hogy teljesítse az előírt etapot. A 222 indulóból 38 volt óvodás, 66 pedig általános iskolás. Az ötezer métert ötvennégyen a tízezret hatvannégyen fejezték be. Először az óvodások rajtoltak, külön a lányok és külön a fiúk, nekik kétszáz métert kellett teljesíteni a település főutcáján. Őket követték az alsó tagozatos lányok, majd pedig a fiúk, ők ezer métert futottak. A felső tagozatos diákoknál már együtt indultak a fiúk a lányokkal a háromezer méteres távon. A két hosszabb etapot, az öt és tízezer métert, egy és két körben nemcsak a felnőttek, de gyerekek is választhatták. Ennek lett az eredménye, hogy a hosszabb távot egy általános iskolás korú fiatalember nyerte.

A célba érkezés után valamennyi óvodás érmet és dobozos üdítőt kapott, a többiek frissíthettek vízzel, szódavízzel, és különböző ízesítésű szörpökkel. A két hosszabb távot teljesítők ezen kívül még kaptak egyedi csomagot, melyben helyi termékek szerepeltek: szörp, üdítő és kolbász. Az óvodások, iskolások és az ötezer méter első három helyezettjei egyedi kerámiaérmet, míg a tízezer méteres táv helyezettjei egyedi kerámia kupát vehettek át, ami Bánföldi Ferenc, egykori nyárlőrinci lakos, keramikus keze munkája.