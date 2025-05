Sikerével óriási lépést tett a bennmaradás felé a Kecskemét

Villámrajtot vett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és 6-0-ra megléptek. Cseh hármasára Wittmann reagált ziccerrel, 8-3. Gyorsan egálra tudta magát visszahozni a Szeged, 8-8. Glisic szórt be egy trojkát, és ezzel már a vendégek vezettek, 10-12. Időt kért a kecskeméti stáb 11-16-nál, majd ezután Lee és Seppala 16-16-ra módosította az állást. Az amerikai aztán két büntetőt is elsüllyesztett, 18-16. Az első felvonás végét hajszállal a Szeged tudta jobban menedzselni, így 20-21-el ért véget.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kulcsfontosságú meccset nyert meg

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Seppala remek triplával jelentkezett, ezután nem sokkal pedig három hazai büntető került a helyére, 26-21. Jó formában dobtak kintről a Tisza-partik, és magukhoz ragadták a vezetést, 26-29. Lendületben maradtak a vendégek, 28-33-nél taktikai értekezletre hívta Dusan Markovic a KTE játékosait. Ivkovic Milán kettő plusz egyes akciója és Seppala hármasa legjobbkor érkezett, 35-37. Karahodzsics ziccerével pedig az egyenlítés is összejött, 37-37. Vendég időkérés után két trojka követte egymást, a félidőre 40-40-nel mehettek a felek.

Rakicevic adta meg a folytatáshoz az alaphangot, majd Cseh zsákolt, 43-42. Glisic triplája beesett, majd kisebb gólcsend következett. Ezt végül Wittmann törte meg, 45-45. Egyik fél sem találta igazán a ritmust, sok fault és pontatlanság volt. Eady büntetői után 45-49 állt a kijelzőn. Tóth Barna hármasa hozta fel egy pontra a KTE-t, őt pedig Schöll követte kettessel, 50-49. Könnyen szerezte pontjait a Szedeák, 50-55-nél időt volt kénytelen kérni Dusan Markovic. Egy-egy kétpontossal zárult a harmadik felvonás, 52-57-ről jöhetett az utolsó tíz perc.

Rakicevic az alapvonalon viharzott végig, majd tette fel, 54-57. A szerb játékos aztán faulttal együtt dobta be a triplát, és az extra büntető is helyére került, 58-57. Rakicevic ellenállhatatlan volt, újabb távolival vétette észre magát. 61-57-nél időt kért Simándi Árpád, a Szedeák trénere. Két szegedi büntetőre Seppala hármassal reagált, 64-59. Felváltva estek a pontok, az utolsó négy percre 66-63-mal vághattak neki a gárdák. Kiváló védekezés után Ivkovic dobhatott végül, nem remegett meg a keze, 69-63. Szegedi időkérés után három akció is pont nélkül zárult, majd Seppala oldotta meg Herndonnal a nyakán, 71-63. Lee sem akart lemaradni a többiektől, távolról tüzelt, 74-65. Eady kosara után Lee szolgálta ki Rakicevicet, aki demoralizáló zsákolást mutatott be, 76-67. Az eredmény már nem változott, megérdemelten nyert a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és nagy lépést tett az A-csoportos tagság megőrzése felé.