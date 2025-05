Oroszlányban folytatja a Kecskemét

Az idei mérleg eddig a Kecskemétnek kedvez, hiszen két győzelem mellett csak egyszer kapott ki riválisától Ivkovic Stojan csapata. A playout első körében nagy csatát hozott a két gárda összecsapása, amelyet a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét tudott megnyerni a végén (94-92). A hírös városiak a legutóbbi, Szeged ellen aratott sikerrel nagy lépést tettek a bennmaradás felé, egy újabb győzelemmel pedig bebiztosítanák matematikailag is NBI A-csoportos tagságukat már most.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kiharcolhatja a bennmaradást

Fotó: Bús Csaba

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nagy esély előtt

Ivkovic Stojan továbbra is eltiltását tölti, de Dusan Markovic vezetésével is gördülékenyen vette az akadályokat a kecskeméti csapat.

– Az utóbbi meccseinken jól játszottuk, és ezt kell folytatnunk szombaton Oroszlányban is. Ezen a héten szerdán nem rendeztek fordulót, így több időnk volt rendezni a sorainkat. Szombaton is a győzelemre törekszünk idegenben, minden összecsapás ugyanolyan fontos számunkra továbbra is – mondta Dusan Markovic.

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik Oroszlányban.