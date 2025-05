Az utolsó felvonásban bukott el a Kecskemét

Két pécsi kettes után Lee szerezte az első hazai pontokat, 2-4. Könnyen szerezte újabb egységeit az NKA Pécs, ezért időt kért a kecskeméti stáb 2-8-nál. Ezt követően Lee zsákolt hatalmasat, de a védelem továbbra sem állt össze a hazai oldalon, így 4-12-re váltott az eredményjelző. Karahodzsics volt határozott a gyűrű alatt kétszer is, 8-14. Durham volt elemében, nem tudták feltartóztatni, 8-20. Mezőfi sérülése okozott riadalmat, végül sikerült a játékosnak a két lábán elhagyni a parkettet. Tóth Barna és Kelenföldi kosaraival tartotta a lépést a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, majd Wittmann középtávolival jöttek be tíz alá, 16-24. Az első tíz perc végül 19-28-cal ért véget.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét otthon kapott ki

Fotó: Bús Csaba

Rakicevic egyéni mutatványa után Karahodzsics kettő plusz egyes akcióval vétette észre magát, 24-30. Schöll blokkolt remek ütemben, tranzícióból pedig Lee volt a befejező, 26-30. Ivkovic triplával, Tóth Barna ziccerből volt eredményes, és már csak három pont volt a differencia, 31-34. Meleg és Durham villant, 31-39-nél taktikai értekezletre volt szükség a hírös városiaknak. Lee és Seppala révén zárkóztak a házigazdák, majd Wittmann süllyesztett el triplát, 39-41. A KTE csapatkapitánya a büntetővonalról sem tévedett nem sokkal később, így a 18. percben beérték ellenfelük, 41-41. Felváltva estek a kosarak, majd a félidőt jelző dudaszó pillanatában Rakicevic hármasa beesett, 49-46.

Rakicevic adta meg a folytatáshoz az alapot egy kiváló távolival, majd Karahodzsics a palánk alatt volt határozott, 54-46. Hibákat vétett a Kecskemét, ezt pedig megbosszulta az NKA Pécs, 54-51. Schöll tette oda magát, majd Lee távolról volt tűpontos, 60-53. Durmo zsákolására Seppala könnyed mozdulatokkal adott választ, 64-57. Felgyorsult a tempó, a védekezés fellazult, a vendégek pedig két pontra zárkóztak, 66-64. Lee faulttal együtt is bedobta a sarokból a hármast, és a büntető is a helyére került, 70-64. A harmadik felvonás vége is tartogatott izgalmakat, a vezetést viszont meg tudta őrizni a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 72-68.