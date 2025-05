Aranyesőre vágynak Csólyospáloson

– Szurkolók kísérik-e a csapatot?

– A szurkolóink eddig is kitettek magukért, idegenbe is viszonylag sokan kísérik el a társaságot. Ez is jelentősen hozzájárult az eddigi sikeres szerepléshez. A Kunszállás elleni derbin ott lesznek ugyanakkor az ifistáink is, akik komoly szurkolásra képesek, ezt bizonyították már az előző fordulóban is. Másnap igyekszünk majd viszonozni nekik ezt – mármint a szurkolást –, hiszen ők is sorsdöntő csatát vívnak hazai pályán vasárnap a Kiskunfélegyháza ellen. Akárcsak a felnőtt csapat számára, az ő számukra is az aranyérem a tét.

Vármegye II., Északi csoport

1. CSÓLYOSPÁLOS 22 15 4 3 66-29 49

2. NYÁRLŐRINC 22 14 3 5 53-30 45

3. LAKITELEK 21 10 5 6 35-37 35

4. KEREKEGYHÁZA 22 10 1 11 46-49 31

5. KISKUNFÉLEGYHÁZA II. 21 6 5 10 37-39 23

6. KUNSZÁLLÁS 21 5 4 12 36-55 19

7. LADÁNYBENE 21 2 4 15 19-53 10