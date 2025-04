Tíz perc alatt három gólt lőtt a Jánoshalma, így eldőlt a továbbjutás sorsa – galériával

Nem panaszkodhatnak a Kiskunfélegyháza és Jánoshalma játékosai, hogy nem jutnak elegendő játéklehetőséghez. A hétvégi bajnoki mérkőzések után ugyanis a Vármegyei Kupában is érdekeltek, így április 16-án is pályára léptek. A Kiskunfélegyháziak a negyedik fordulóban a Lajosmizsét győzték le otthonukba 0–2 arányban, míg a Jánoshalma a Garai KSE-nél bizonyult jobbnak 2–1 arányban. A bajnokságban a Jánoshalma a hetedik, a Kiskunfélegyháza pedig a kilencedik helyet foglalja el a tabellán, és mindössze négy pont köztük a különbség. Éppen ezért küzdelmes mérkőzésre volt kilátás, és az is volt.

Tíz perc alatt három gólt lőtt a Jánoshalma, továbbjutott a vármegyei kupában

Fotó: Szentirmay Tamás

Mindjárt a második percben gólt szerezhetett volna a Jánoshalma, de Gáspár Zalán távoli lövését a léc alól szögletre ütötte Cseh Balázs. A válasz nem maradt el, mert Kurgyis Kevin a félpálya közepéről a bal felső sarkot találta el 1–0. Az első félidő közepén ismét Gáspár veszélyeztetett közelről ezúttal is Cseh nyerte meg a párharcot. A második félidő elején Ribár Milán tizenegy méterről leadott bombáját hárította Cseh. Nagyon nyomott a Jánoshalma, sokat volt a labda a kiskunfélegyházi térfélen, csak idő kérdése volt, hogy mikor fognak kiegyenlíteni. A 77. percben Horváth Zalán megkapta második sárga lapját, majd pedig a pirosat is. A következő percben egy bal oldali szabadrúgás után átkerült a labda jobb oldalra. Az onnan beadott játékszert Sorin könnyedén lőtte a kapuba 1–1. Nem sokat, mindössze négy percet kellett várni az újabb vendég találatra. Bal oldali szöglet után Stojanovic Milos fejelt a kapuba 1–2. És ezzel még nem ért vége a gyors vendég góloknak. A 88. percben Farkas András nem messze a sajt kapujától elcsúszott, így Sorin tisztán vezethette a labdát a kapura és élt is a lehetőséggel 1–3. A hosszabbítás első percében Molnár Edvárd keresztlabdáját Erős Gergő kapásból lőtte a jobb sarokba 2–3.

Ezen a mérkőzésen a teljes játékidőben kupa hangulat uralkodott a pályán. Végig lehetett érezni a feszültséget a játékosokon, több alkalommal is állt a játék egy-egy komoly becsúszás miatt. Ettől függetlenül változatos találkozót láthattak a nézők, ami után a Jánoshalma jutott a következő fordulóba.