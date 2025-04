Vármegye három: Nyugaton előzött a Dunapataj és a Szakmár

A vármegye három déli csoportjában éllovas Bácsborsód biztosan győzött a Mélykút II. vendégeként, a 6-1-es győzelemből Hercz Dániel három góllal vette ki a részét. Pontot szerzett Kelebián a Csátalja, így a Borsód előnye az élen három pontra nőtt. A 3. helyért nagy harcot folytató Tompa és Sükösd is hazai pályán győzött.

Vármegye három: Nyugaton előzött a Pataj és a Szakmár

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Eredmények: Kenderes SE-Bácsbokod 5-4, Sükösd-Gara 4-1, Tataháza-Hercegszántó 0-11, Felsőszentiván-Madaras 3-1, Kelebia-Csátalja 1-1, Mélykút II.-Bácsborsód 1-6, Tompa-Bajaszentistván 4-0.

Vármegye III., Északi csoport

Szomszédvári derbit vívott Szabadszálláson az éllovas Miklósi GYFE, 4-3 arányban nyerte a találkozót, amelyen le lehetett volna forgatni a sárga tizenegy árnyalata című dokumentumfilmet. A 2. helyen álló Fülöpszállás Városföldről vitte el mind a három pontot. Bravúrpontot szerzett az SC Hírös-Ép II. a Pálmonostora vendégeként.

Eredmények: Jakabszállás-Kerekegyháza II. 8-0, Ballószög-Vasutas SK 7-3, Bugac-Helvécia 1-3, Pálmonostora-SC Hírös-Ép II. 3-3, Izsák-Katonatelep 3-1, Fülöpjakab-Tiszaalpár 2-7, Városföld-Fülöpszállás 0-2, Szabadszállás-Miklósi GYFE 3-4.

Vármegye III., Közép csoport

Továbbra is magabiztosan menetel az éllovas Kunfehértó ezúttal a Kisszállást győzték le hazai pályán 3-1-re. A 2. Kaskantyú szabadnapos volt. Értékes győzelmet aratott Akasztón a Bócsa, amely a Varga Tibor duplájával aratott győzelemmel megerősítette a 3. helyét.

Eredmények: Balotaszállás-Kiskőrös II. 2-2, Kecel II.-Soltvadkert II. 0-1, Kunfehértó-Kisszállás 3-1, Tiszasas-Jászszentlászló 0-0, Akasztó II.-Bócsa 0-2.

Vármegye III., Nyugati csoport

A Nyugati csoportban az éllovas Szentmárton SE a Dunaszentbenedeket győzte le szoros meccsen 3-2-re. Kétszer is vezettek a szentbenedekiek Kölesdi János góljaival, a hazaiak azonban a hajrában egyenlítettek, és a 93. percben Csonka Norbert révén a győztes gólt is megszerezték. A 2. Uszód a Bátya vendége volt. A végig izgalmas és nyílt mérkőzést a hazai gárda nyerte meg 3-2 arányban. Az Uszód vereségét kihasználta a Dunapataj és a Szakmár is. A Dunapataj Dunaegyházán győzött 5-1-re, a Szakmár pedig a Harta II. csapatát verte 9-2 arányban.