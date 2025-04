A 21. fordulóban maradt el a Harta-Kecel találkozó a Duna-parti pálya használhatatlansága amiatt. A mérkőzést most szerdán pótolják. Hartán évek óta nagyon szeretnének érmet szerezni, ebből a tekintetből nagy jelentőségű a számukra ez a szerdai találkozó. A Harta ugyanis amennyiben legalább egy pontot szerez a Kecel vendéglátójaként, felléphet a dobogóra, ugyanis pontszámban beérné a Baját. A gólkülönbség tekintetében pedig most a Harta a jobb. Győzelem esetén pedig két pont előnyre is szert tenne a Harta a Sugó-partiakhoz képest. A Kecel ugyanakkor nem fogja olcsón adni a bőrét, hiszen a zöld-fehérek szeretnének visszakerülni a felső házba.

Szerdán meccset pótolnak a vármegye egyben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció