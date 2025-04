Ezzel a módszerrel akár te is teljesítheted az Ultrabalatont

Az ultramaratonra felkészülés nem egyik napról a másikra történik, hosszú folyamatot vesz igénybe és függ a kiinduló edzettségi állapottól is. Az első és legfontosabb lépés – ha már valaki aktívan fut – hogy a heti kilométereket fokozatosan elkezdje növelni, ezzel szoktatva a testet a magasabb szintű terheléshez. Idővel a hétvégi futások egyre hosszabbak kell legyenek, közelítve a verseny távjához is, de tempó- és intervall futásoknak is részét kell képeznie a programnak, mely erősíti a futás hatékonyságát. Érdemes hegyi futásokkal is készülni, amennyiben a kitűzött versenyen ilyen terep is szerepel.

Az alapozás egy ultramaratonra egyénileg eltérő lehet

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem lehet kihagyni a klasszikus erősítő edzéseket sem, elsősorban a törzsizmok és a lábak vannak kitéve a legnagyobb terhelésnek. Az edzések nem nélkülözhetik a hengerezést, illetve nyújtást sem, hogy az izmok rugalmassága megmaradjon. Túledzettségi állapotba sem szabad eljutni, a pihenés és a regenerálódás legalább annyira fontos, mint a megfelelő tréningek.

Az ultramaratonra való felkészüléshez fontos a kalóriabevitel, hidratálás

Honti Péter dietetikus kérdésünkre elmondta, az edzések mellett kiemelten fontos a megfelelő étkezés, illetve hidratálás.

– Szervezetünk az általános hétköznapi tevékenységek során is veszít folyadékot, sportolás közben viszont jócskán megemelkedik a testhőmérséklet, amit szervezetünk izzadással próbál ellensúlyozni. Nemcsak víz távozik ilyenkor a testünkből, hanem értékes ásványi anyagok is. Ezért is ajánlott funkcionális, vagy izotóniás italokat fogyasztani, amiben a vitaminok mellett nátrium is van, ami segít az idegsejtek működésében, javítja a koncentrációt, többféle szénhidráttartalma pedig az izmok energiaellátásához járul hozzá, hogy bírjuk a tempót. Az emberi test lassabban veszi fel a folyadékot, mint ahogyan leadni képes, ezért alapszabály, hogy semmiképp se várjuk meg, amíg megszomjazunk. Hidratáljunk rendszeresen, igyunk sok folyadékot! A folyadékigény testsúlytól, mozgásformától, testzsírszázaléktól, de még a korábban elfogyasztott ételektől is függ, ám ha sport közben 15-20 percenként, maximum 1-2 deci folyadékot elfogyasztunk, azzal nem lőhetünk mellé – tette hozzá Honti Péter.