Ekkora összegre van szükséged, ha körbefutnád a Balatont

Legtöbben a 10 kilométer vagy félmaraton lefutására is hosszú időn át készülnek, van, aki sosem jut el odáig. Sokan azt hihetik, hogy a futás egyszerű, olcsó sport, hiszen nincs is másra szükség, csak a két lábunkra. Bár rövid távokat sokan képesek megtenni minden további nélkül, az ultrafutás, mely 42 kilométer feletti táv megtételét jelenti, olyan áldozatokkal jár, melyeket a laikus ember nem is sejthet. Kriminál Istvánt kérdeztük a témában, aki 15 éve fut, több mint fél évtizede ultraversenyeken is, mint az éves szinten megrendezett Ultrabalaton, mely 221 kilométer.

Az ultrafutás nem olcsó sport, komoly milliókba kerülhet

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Milyen felszerelés szükséges egy ultrafutónak? Mik a költségei egy versenyzőnek?

A legalapvetőbb egy jó, de legalább közepes minőségű futócipő, mely nélkül nem bírja sokáig az ember lába. Fontos, hogy az izomzatnak megfelelő kialakítása legyen. Egy ultratávon is megfelelően használható lábbeli 70-90 ezer forint körül mozog. Ez azonban nem egyszeri kiadás, hiszen a legjobbak is elkopnak 1000 kilométer megtétele után, ezért saját tapasztalatból azt tudom mondani, legkésőbb negyedévente újat kell beszerezni. Nem feledkezhetünk meg a cipőbe való zokniról sem. Egy speciális zokni, ami ilyen típusú futásra is alkalmas 6-8 ezer forintnál kezdődik és természetesen nem elég egy pár. Ezen felül maga a ruházat, télen aláöltözet is lényeges, hiszen a testhő szabályozása kritikus minden sportágban, ebben kifejezetten.

A sportember azt is elmondta, hogy a kiegészítők közt szintén nagyobb tétel egy futáshoz is jó óra, mellyel a pulzuson kívül számos más fontos adatot kaphatunk a testünkről. Ultra táv esetén elengedhetetlen és 200 ezertől akár 500 ezer forintig is mozoghatna az árai – pár évente azonban szintén elhasználódik. Emellett különféle vízben oldható porok és zselék is kellenek szép számmal a versenyekre, de a hosszabb edzőtávokra is, hiszen 30-40 kilométer után már nehezen tudunk szilárd ételt befogadni. Efölött 8 kilométerenként kell bevinni tápanyagot, ásványi anyagot és vitaminokat, hogy vissza tudjuk pótolni az elhasznált energiát. Ezek darabonként pár ezer forintba, de jóval többe is kerülhetnek. Az egyes versenyek nevezési költségei szintén számottevők, ultrák esetében 10 ezer forinttól kezdődnek, de – például az Ultrabalaton – akár 50-60 ezer is lehet. A versenyre eljutás, szállás és segítők költségeit nehéz konkretizálni, de a százezres nagyságrendet megüti.