Híres akciójelenetekkel nyűgözték le a zsűrit a ugróköteles tehetségek

A közelmúltban Mórahalmon rendezték meg a Magyar Ugrókötelesek Szövetsége által kiírt Magyar Kupa és Országos Demó Versenyt. A részletekről, a kecskeméti ugróköteles tehetségek szerepléséről Kis-Juhász Zsolt ugrókötél koordinátor számolt be.

A kecskeméti ugróköteles tehetségek jelmezben versenyeztek

Fotó: Beküldött fotó

Jelmezes ugróköteles előadások

A Demó versenyen, az elmúlt évek alapján talán a kecskeméti versenyzők hatására is, egyre nagyobb szerepet, jelentőséget kapnak a jelmezes, valóban szórakoztató jellegű előadások. Demó versenyben már nincs amatőr kategória, csak korosztály szerinti kategóriák, itt pedig mindenki mindenkivel versenyez, és a legjobbnak ítélt produkció győz. A téma, a zene szabadon választható, a csapatok fantáziájára volt bízva.

Két kategóriában indultak a csapatok, kisdemó esetében 4-6 fős csapatok versenyeztek egymással, illetve a nagydemóban 7-16 fős csapatok mérték össze tudásukat.

A hírös város két csapattal indult

Kecskemétről két csapatot indított a Katonatelepi Sport Egyesület. Az egyik csapat a kisdemóban, a másik pedig a nagydemóban nevezett a versenyre.

A kisdemó kategóriában Antal Fruzsina Zoé, Bene Tímea, Kovács Izabella, Helenkár Lili, Kálmán Flóra és Hujber Nóra összetételű csapat, a nagydemó kategóriában a Gyárfás Kira , György Anna, Kullai Anna, Kun Nóra, Németh Noémi, Orlik Edina, Prázmári Márkó, Tapodi Rebeka Lea, Ujfalusi Anna, Antal Fruzsina Zoé és Kis-Juhász Eszter alkotta csapat képviselte az egyesületet, a kecskeméti színeket.

A Bosszúállók is ugróköteleztek

A 6 fős csapat produkciójának témája „A legnagyobb showman” volt, gyönyörű hajfonatok, smink emelte a lányok csillogását. Számos tornaelemmel tarkított előadás a bírók és a közönség tetszését is elnyerte. A nagydemóban induló csapat előadásával a szuperhősök világába repítette a nézőket. A „Bosszúállók” csapata a produkció során megidézte a híres film akciójeleneteit, a klasszikussá vált pillanatait. És ahogy a film végén, most is győzött a „jó”, hiszen a gyerekek mosolya, a nézők tapsvihara nagyon jó visszajelzése volt a sok befektetett munkának.