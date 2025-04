Nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna a Tiszakécske – galériával

Ezen a mérkőzésen végig fölényben játszott a Tiszakécske, csak az volt a kérdés, hogy mikor szerzik meg az első gólt és utána a többit. Rengeteg helyzetet kidolgoztak, de nagyon sokat ki is hagytak. Akkor sem szólhatott volna az ellenfél, ha kétszámjegyű eredmény születik, ugyanis osztálykülönbség volt a két csapat között.

– A szezonban ez volt az első olyan mérkőzésünk, ahol az első perctől érződött az, hogy egy esélyes a találkozó. Nagy iramot próbáltunk diktálni az elejétől fogva, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést. Utána se állt le a csapat, ami gólokban is megmutatkozott, sőt, az első félidőben rúghattunk volna többet is. A második játékrészben rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, még nagyobbakat, mint az elsőben, sajnos ezeket nem sikerült értékesíteni, pedig mindig fontos az egy csapat számára, ha egy nagyobb arányú magabiztos győzelmet arat, mert arra a többiek is felkapják a fejüket. De így is elégedett vagyok mert háromszor betaláltunk, nem kaptunk gólt, ami nagyon fontos. Igaz nem is volt lehetősége az ellenfelünknek a gólszerzésre – értékelte a mérkőzést Balogh Pál.

– Az első perctől kezdve a hazai csapat akarata érvényesült. Azt tudtuk, hogy labdabirtoklásban, dinamikában jobb a Tiszakécske, amit be is bizonyítottak. Az osztály egyik legjobb csapatával játszottunk, megpróbáltuk minél tovább kihúzni, hogy döntetlen maradjon az eredmény, de ez nem valósult meg. A második félidőben a jó Istenhez is kellett fohászkodni, hogy ne kapjunk több gólt. Nehéz ezt kimondani, de ezen a mérkőzésen a kis Trabant küzdött a Mercedes ellen. Sok sikert kívánok a Tiszakécskének, hogy elérjék a céljukat – nyilatkozta Koncz Zsolt.