A találkozó előtt a vendégek álltak a tabella élén, egy ponttal megelőzve, a Vasas II csapatát, néggyel a Gyulát, öttel pedig az Erzsébet városiakat. Ez utóbbi gárda azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így gyakorlatilag, ha az elmaradt mérkőzést megnyeri a fővárosi csapat, akkor csak két pont lenne a különbség a két gárda között. Éppen ezért nem volt mindegy, hogy ezen a találkozón milyen eredmény fog születni. Mivel a Vasas II hazai pályán csak 2–2-es döntetlent játszott a Monorral, így a Tiszakécskének egy esetleges győzelemmel esélye nyílt volna arra, hogy nem csak a Vasastól, de az ESMTK-tól is meglépjen. A szakemberek szerint az Erzsébet városiak a Dél-Keleti csoport egyik legerősebb csapata. Ők lőtték a legtöbb gólt, ötvennégyet, míg a Tiszakécske negyvenkilencet. A tét tehát komoly volt mind két csapat számára. Az ősszel 2–1 arányú Tisza-parti siker született.

Továbbra is a tabella élén áll a Tiszakécske

Fotó: Szentirmay Tamás

Jól kezdődött a találkozó a Tiszakécske számára, mert már a 12. percben az Erzsébet városiak hálójában volt a labda. Pataki remek keresztlabdát kapott a jobb oldalon, aztán fél fordulatból kilőtte a hosszú sarkot 0–1. Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek a vezetésnek, mert Sándor Raul lévén jött a hazai egyenlítés 1–1. Bő félóra telt el a találkozóból, amikor Antal Gábor egy ütközés után sérülést szenvedett, nem tudta folytatni a játékot. A második félidő hajrájában Valencsik megkapta a második sárga lapját, majd utána a pirosat is, így tíz emberrel fejezte be a játékot a Tiszakécske. Hiába csak az egy pont szerzés, továbbra is a Tisza-parti kisváros csapata vezeti a tabellát.

– Azt gondolom, hogy egy igazi rangadót vívtunk az ESMTK-val. A találkozó eleje nagyon jól indult, még annak ellenére is, hogy az első öt, hat percben nem találtuk a játék ritmusát. Utána szerencsére sikerült gólt szereznünk, ami sokat jelentett a csapatnak. Az első félidőben voltak még lehetőségeink, de azok kimaradtak. Egy rögzített helyzetből, amire fel lehet készülni, kaptuk az egyenlítő gólt. Ez azért is dühítő, mert azon kívül nem volt más lehetősége a hazai csapatnak. A második félidő elején volt olyan periódusa a mérkőzésnek, amikor meg voltak a lehetőségeink, nagy helyzetünk is, de azt sem tudtuk értékesíteni. Utána az ESMTK minden mindegy alapon jött előre. Sajnos volt egy kiállításunk is, egy kontra támadás után Valencsik egy taktikai faultot vétett, és mivel volt már neki egy sárga lapja, meg kapta a másodikat is, ami után következett a piros. Összességében reálisnak tartom a döntetlent. Maradtunk továbbra is az élen, fontos az, hogy a mi kezünkben van a sorsunk. Nem azt mondom, hogy meg lehet nyugodni, de elégedettek lehetünk. A következő fordulóban a Szolnok ellen be kell húzni a hazai találkozót, de utána lesz egy újabb rangadónk a Vasas II ellen, mondta Balogh Pál vezetőedző.