Gólgazdag mérkőzést játszott a Tiszakécske a Kalocsával – galériával

Bagi Gábor: – A tavaszi szezonban először megfelelő arányban használtuk ki a helyzeteinket. A mérkőzés elején nem tudtuk egyértelművé tenni, hogy jobb csapat vagyunk. Biztos, hogy lesz ennél sokkal jobb is, és nehezebb is. Azt sajnálom, hogy nem tudtuk a mérkőzés elején azt az eredményes játékot játszani, mint a végén. Így is nyugodtak voltunk, de a közepén volt egy harminc perces játék, ami nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna.

Vaskó József: – A második percben kapott fault rányomta a mérkőzésre a bélyegét. A játékvezetők kicsit furcsán látták ezt a mérkőzést. Egyértelmű, hogy megérdemelten nyert a hazai csapat, ők voltak az esélyesei a mérkőzésnek. Úgy gondolom, ha nincsenek kétes szituációk, mint például egy tizenegyes gyanús helyzet, akkor lehet, hogy másképpen alakul a találkozó. Sajnálom a fiúkat, mert ennyi különbség nem volt benne, de nem szabad ilyen gólokat kapni.

Tiszakécskei LC II–Anda Kalocsa FC 7–2 (2–1)

Tiszakécske, vezette: Horváth Béla Tamás (K. Szabó Kristóf, Juhász Dóra).

Tiszakécske: Szmola – István L., Szabó D. (Klemenc P. 56.), Klemenc M. (Pomozi 88.), Káli, Németh G., Szabó G. (Hábenczius 60.), Burdika (Pásztor 83.), Lovas A. (Oberna 78.), Lehoczky, Sallai.

Technikai vezető: Bagi Gábor.

Kalocsa: Vatai – Dobra, Rideg, Polyák, Szőgyi (Réfi 74.), Farkas Z., Markó (Bányai 60.), Tóth L., Tóth Z. (Tapolcsányi 82.), Erdélyi, Török.

Vezetőedző: Vaskó József.

Gólszerző: Káli 4., 72., 84., Sallai 40., Szőgyi (öngól 57.), Lehoczky 89., István L. 83. illetve Markó 23., Erdélyi 68.

Sárga lap: Sallai 33., Káli 55., illetve Török 50., Polyák 55.