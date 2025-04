Székely Loránd másodszor indul az Ultrabalatonon

Székely Loránd a magyar ultrafutó társadalom tősgyökeres tagja, megannyi nagy versenyen indult már. A mögöttünk álló hetekben az Ultrabalatonra készült.

Székely Loránd az utolsó Korinthosz versenyen, célbaéréskor

Fotó: Beküldött fotó

– Hányadik Ultrabalatonod lesz az idei?

– Egyéniben ez lesz a második Ultrabalatonom, és nagyon remélem, hogy egyúttal a második sikeres teljesítésem. Párosban ugyanakkor vagy nagyobb csapatokban már legalább tízszer megkerültem a magyar tengert.

– Az, hogy nem az első, előnyt jelent? Olyan értelemben, hogy van már tapasztalat a birtokodban? Vagy akár hátrányt? Hogy tudod, hogy mennyire nehéz, és hogy milyen sok a távon a holtpont?

– Mindenképpen, minden szempontból előnyt jelent a tapasztalat. Kiszámíthatóbb, hogy mikor mire kell számolni, mikor milyen nehézség vagy épp könnyebbség várható. Nem utolsósorban nem ismeretlen az útvonal. Az útvonal előzetes, pontos ismeretében már előre lehet apróbb célokat felállítani magunk elé, hogy például mikor érünk majd Keszthelyre, Siófokra.

– Egy futó persze mindig fut, versenyeken vesz részt, tehát mindig készül. De mióta készülsz célzottan az idei Ultrabalatonra?

– Erre az Ub-ra november óta készülök. Természetesen előtte már hosszú évek alatt felépítettem egy olyan szintet, amire most elég volt félév alatt rátenni 2500 kilométer célzott, minőségi edzésmunkát. Ebben ezúttal olykor voltak társaim is, az idén ugyanis négyen is elindulunk kecskemétiek a férfi egyéni kategóriában. Csernai Tamás, Kazai István, Zsombok Gyula és jómagam. Így négyen mostanság többször is összeállítunk közösen eddzeni. Főleg amikor ködös, hideg, ingerszegény időjárásban kellett hosszú edzéseket tartani. És bár az ultrafutás magányos sport, egymást biztatva könnyebb volt ezeket az edzéseket abszolválni. Ráadásul az edzéstervünk nagyon hasonló a srácokkal, így nem volt nagy kunszt összehangolni egy-egy közös futást.

– Kik a segítőid? Hiszen az ultrafutáshoz hozzátartozik a háttérstáb is, bár van arra is példa, hogy nem elengedhetetlen feltétel.

– Az idén is egy komplett segítő csapat lesz mögöttem. Végig egy kerékpáros gurul majd mellettem, akit időközönként lecserélünk, mert neki azért igen fárasztó tartani a futó tempóját a bringán. És jön egy autó is, amely a bringást, bringásokat segíti. Dinnyés Évi, Rácz Zoltán és Dinnyés József azok, akik non stop mellettem lesznek, kettő vagy négy keréken. No meg az is, aki esetleg majd menet közben hozzánk csapódik, amolyan Forrest Gump stílusban futni egy kicsit.