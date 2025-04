A Szabadszállási VSE az Akasztót fogadja a kupában

– A 4. forduló sorsolásakor a földrajzilag az északi csapatokat tartalmazó kalapból sorsoltak titeket, tehát tudtátok, hogy alsóbb osztályú ellenfelet biztosan nem kaphattok, amiben délen például reménykedhetett a Bácsborsód és a Gara. Örültetek, hogy ha már vármegye egyes ellenféllel kell játszani, akkor éppen a sereghajtó Akasztót kapták meg?

A Szabadszállási VSE gárdája

Fotó: Vincze Miklós

– Részünkről nem volt semmiféle előzetes kalkuláció, előzetes ellenfélóhajtás. Mi egyébként is mindig, minden meccs előtt csakis saját magunkra koncentrálunk, nem az ellenféllel foglalkozunk. Nincs ez másként ezúttal sem. Azt persze tudtuk, hogy bárkit is kapunk a sorsolásnál, nehéz dolgunk lesz.

– Milyen reális céllal lehet kiküldeni a harmadosztályú Szabadszállási VSE gárdáját szerdán a két osztállyal magasabban szereplő Akasztóval szemben?

– Amióta én vagyok az edző, azóta mi mindig minden mérkőzésen azzal a céllal futunk ki a pályára, hogy meg akarjuk nyerni. Ez természetesen nem mindig sikerülhet. Ugyanakkor egy nagyon jó, összetartó játékosanyag van a kezeim alatt, amely egyre jobban alakul, egyre ütőképesebb. Ami engem a leginkább bosszant, hogy a teljesítményünket tekintve továbbra is fennáll egy bosszantó ingadozás. Na most az első számú feladatunk lenne ezt a bizonyos hullámzást kiiktatni, de persze nem úgy, hogy egy átlagos középben állapodjon meg a brigád, hanem hogy minél magasabb színvonalon állandósítsuk a jó teljesítményünket. Ami az Akasztó elleni kupamérkőzést illeti, mindannyian várjuk, nagyon jó kaland és értékfelmérő lesz egy vármegye egyes csapattal játszani. Kupameccsről van szó, egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Erre toronymagasan az Akasztó az esélyes. Ugyanakkor én most is hű maradok magamhoz, most is azzal a céllal küldöm ki a pályára a játékosokat, hogy próbáljanak meg nyerni. Ezt természetesen ezen a kupameccsen jóval nehezebb megvalósítani, mint egy átlagos bajnokin. Egy biztos, mindenki oda fogja tenni magát. Bár munkanapon van ez a mérkőzés, reméljük, hogy minél több szurkolónk is ki tud jönni biztatni a csapatot. Egyszóval mindent el fogunk követni a siker érdekében, de persze vannak realitások. Egy biztos: ha a mérkőzés végén mi leszünk a vesztes fél, de előtte azt láttam, hogy a fiúk maximálisan odatették magukat a siker érdekében, akkor én már elégedett leszek, pontosabban akkor már mi mindannyian elégedettek lehetünk – jelentette ki Kalmár Roland.