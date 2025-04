Futsal 16 órája

Kecskeméti főszereplőkkel érte el a pótselejtezőt a magyar válogatott

A magyar férfi futsal-válogatott utolsó meccsét játszotta a csoportkörben, és csupán néhány másodperc választotta el a nagy bravúrtól Szlovénia ellen. Az Eb-selejtezőket így is pótselejtezőt érő helyen fejezi be a nemzeti csapat, melyből az SG Kecskemét játékosai is vastagon kivették a részüket.

A képlet egyszerű volt, a nemzeti csapatnak a Montenegró elleni siker után legalább pontot kellett szereznie a biztos első Szlovénia ellen, hogy pótselejtezőt játszhasson. Bátran kezdett a magyar válogatott, de a rutinos szlovénok azonban nem jöttek zavarba, és az első helyzetükből gólt szereztek, egy labdavesztés után Cop tört kapura és talált be (0–1). Még szünet előtt fordított azonban a magyar válogatott, előbb az SG Kecskemét neveltje, Kajtár Mátyás volt eredményes, majd Hadházi Sándor szerzett előnyt (2–1). Duric révén maradt azonban még válasza a vendégeknek, akik szünet előtt egalizáltak így (2–2). Fordulás után Rábl János azonnal visszavette a vezetést egy hatalmas góllal, melyet az utolsó másodpecekig tartott is a válogatott, akkor azonban a vendégek végül az egyik pontot megmentették (3–3). Az SG Kecskemét játékosa, Kajtár Mátyás örül góljának

Fotó: Istvan Derencsenyi/MLSZ Az SG Kecskemét játékosai is sokat tettek a sikerhez A nemzeti együttesben a gólt szerző Kajtár Mátyás mellett rengeteg ScoreGoal-játékos szerepelt: Pál Patrik, Bencsik Roland, Rutai Balázs, Fekete Márk és Suscsák Máté is keretben volt. A magyar válogatott tíz ponttal így is a második helyen zárta az Eb-selejtező sorozatot, így szeptemberben a rájátszás során még kiharcolhatja az Eb-részvételt. Magyarország–Szlovénia 3–3 (2–2) Berettyóújfalu, Eb-selejtező. Magyarország: Alasztics Marcell – Hadházi Sándor, Pál Patrik, Bencsik Roland, Rutai Balázs Cserék: Spandler Mátyás, Rábl János, Kajtár Mátyás, Szalmás Zoltán, Nagy Imre, Fekete Márk, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Nagy Kevin Gólszerzők: Kajtár, Hadházi, Rábl, ill. Cop, Đuric, Turk Az SG Kecskemét Futsal a válogatott szünetet követően folytathatja szereplését a férfi futsal NB I. felsőházában. A hírös városiak péntek este 18 óra 30 perckor a Nyíregyházát fogadják a Messzi István Sportcsarnokban, és egyben megkezdhetik a felzárkózást az újabb bajnoki döntőbe jutásért már.

