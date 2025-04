Három másodperccel a vége előtt jött a kecskeméti katarzis – videóval

Az SG Kecskemét sportigazgatója önkritikus volt

Marko Gavrilovic, a ScoreGoal sportigazgatója: – Gratulálok a győzelemhez a tanítványaimnak. Úgy vélem, hogy egész meccsen jól játszottunk, és megérdemelten nyertünk, még ha csak a legvégén is sikerült ezt kiharcolni. Hittünk magunkban, a sikerben, és összejött. Köszönöm varázslatos szurkolóinknak is, akik mindvégig mellettünk álltak. Nagyon fontosak a számunkra ezekben a nehéz periódusokban. A meccs előtt kemény nyilatkozatot tettem a Nyíregyháza irányába, és most szeretnék bocsánatot kérni tőlük. Most, hogy minden világossá vált számomra, már megértem, miért ma játszottuk ezt a meccset. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Csütörtökön újabb kemény csata vár ránk itthon az Újpest ellen. Számítunk a kecskeméti sportszerető közönségre akkor is!

SG Kecskemét – Nyíregyháza 3–2 (1–0)

Kecskemét. V: Ziomonyi (Borbás, Kakuk)

SGK: Nikolic – Biró, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Krajcsi (k), Hajnal, Bencsik, Kajtár, Rutai, Nádudvari, Fekete M. Sportigazgató: Marko Gavrilovic

Nyíregyháza: Petró – Szabó L., Rodrigues, Vatamaniuc-Bartha, Dávid. Csere: Bazsányi (k), Gagyi (k), Mondok, Öreglaki, Urr, Harmati, Henrique, Costa, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert

Gól: Biró (15.), Fekete M. (33), Pál (40.) ill. Rodrigues (23.), Harmati (30.)

A győztes gól és a mérkőzés: