Biztosan győzött Szombathelyen a ScoreGoal

A férfi futsal NB I. felsőházi rájátszásának a 7. fordulójában rendezett mérkőzésen már az első pillanattól fogva igyekezett feltörni a mélyen védekező Haladást a kecskeméti alakulat, ám a befejezések nem voltak pontosak. Kontrából a vasi gárda is veszélyeztetni tudott, Nikolic azonban nagyot mentett. Az első tíz percben nem esett gól. A 14. percben aztán megtört a gólcsend, egy ellentámadás végén Hajmási zörgette meg a hálót, 1-0. Időt kért a ScoreGoal stábja, és ezt követően megszületett az egyenlítés: tudatos, oldalról elvégzett figura végén Pál Patrik talált be, 1-1. Tovább mentek előre a hírös városiak, és ennek meg is lett az eredménye. Suscsák volt szemfüles, és fordított góljával az SG Kecskemét, 1-2. A szünetig az állás már nem változott.

A ScoreGoal játékosa, Suscsák Máté (11-essel) mesterhármast szerzett

Fotó: Bús Csaba

A ScoreGoal állta a sarat

A fordulást követően meleg pillanatokat élt át a kecskeméti gárda, de állta a sarat a védelem. Kiegyenlítődött a játék képe, majd vendégek is újra alakítottak ki lehetőségeket, Fekete nem sokkal tévedett. Bencsik került legközelebb nagy helyzetbe, de nem tudta bevenni a Haladás kapuját a második etap derekán. Sikerült aztán egy formás támadás végén növelni az előnyt, Biró volt a befejező a 31. percben, 1-3. Létszámfölényes taktikára váltott a Szombathely, de ráfáztak, és kontrából Rutai volt kíméletlen, 1-4. Nem adták fel a házigazdák, Nikolicnak kellett bravúrt bemutatnia. Ezt követően viszont már csak újabb kecskeméti gólok jöttek: egy Suscsák dupla révén 1-6-ra váltott a kijelző. A végeredmény is ez lett, megérdemelten nyert a Kecskemét.

– Megszereztük a győzelmet, ez volt az alapcélunk – értékelt Marko Gavrilovic, a ScoreGoal Kecskemét sportigazgatója. - Az első félidőben mutatott játékunkra nem lehetünk büszkék. A második felvonásban már jobbak voltunk, ami most elég volt a három pont megszerzéséhez. A folytatásban ennél jobb teljesítmény kell tőlünk, ha komolyabb célokat akarunk elérni.

Haladás VSE– SG Kecskemét Futsal 1-6 (1-2)

Szombathely, vezette: Czene-Joó Ádám, Kondákor Márk, Kubicsek Máté.

Haladás: Gyimesi – Kovács M., Hajmási, Nagy B., Vidák. Csere: Homlok - Kovácsics, Vincze, Novák, Körmendy, Volner, Szalóki-Varsányi, Dobos. Vezetőedző: Sziffer András.