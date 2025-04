A mágnestábláról a hálóba, avagy egy ScoreGoal-csodagól anatómiája

– Az időkérés alatt rajzoltál valamit a tábládra, és magyaráztál is a játékosoknak. Mit mutattál nekik, mit beszéltetek meg?

– Az időkérés alatt először is próbáltunk egy kis szünetet tartani, hogy fejben is lehiggadjanak a játékosok és fújjanak egyet, majd a villámgyors pihenő után megbeszéltük, hogy mit fogunk megjátszani az oldalberúgásból. Erre a kiinduló helyzetre többféle bedobásvariációnk kidolgozva, amit most választottunk, azt ritkábban használjuk. Pál Patrik a hatalmas erejű és sebészi pontosságú távoli lövéseiről közismert, így tudtuk, hogy az ellenfél arra fog számítani, hogy Pál Patrik számára próbálunk olyan lehetőséget teremteni, hogy távolról, viszonylag zavartalanul lőhessen. Patrik viszont egy remek testcsellel elérte, hogy a védelem megnyissa előtte a teret egy hosszú oldali betöréshez. Előtte – itt ugyebár most gyakorlatilag századmásodpercekről beszélünk - Rutai Balázs egy céltudatos beindulással elvitte a védőjét, ezzel megnyitotta a passzsávot. Közben Kajtár Matyi lekötötte Rafinhát. Így Patrik a hosszú oldalon teljesen üresen maradt, és Biró Attila elképesztően pontos, egyúttal tökéletes időzítésű labdát adott neki.

– Amit mi láttunk: Biró elvégzi az oldalberúgást, Rutai, Kajtár és Pál elmozdulnak, a labda a kapu elé érkezik a hosszú oldalra, és Pál Patrik befejeli. Fejesre volt kitalálva ez a záróakció? Vagy csak így jött ki a lépés? Vagy talán éppen hogy az volt ebben a megoldásban a melepetés, hogy fejesre játszottátok ki?

– Ha a védelem máshogy reagál, lett volna másik lövőopciónk is – de nem szeretnénk mindent elárulni azokból a variációkból, amelyeket edzéseken gyakorolunk és amelyeket a meccsekre, a most elemzetthez hasonló döntő pillanatokra kidolgoztunk. Egy biztos: ez a gól igazi csapatmunka eredménye volt, és én nagyon büszke vagyok a srácokra. Egyrészt a kivitelezésre, de még inkább arra, hogy hittünk benne, hogy sikerülhet belőni a győztes találatot. Küzdöttünk a végsőkig – és ez volt a kulcs.