Újra bajnok a Nemesnádudvar

A Nemesnádudvari NKSZSE az egész szezonban stabil teljesítményt nyújtott, de igaz ez a Tamásira is. A döntő bár vármegyei finálé volt, beillet a megyék csatájának is, hiszen idén Tolna és Bács-Kiskun összevont bajnokságot indított, s végül mindketten adtak egy-egy csapatot a döntőbe. A finálét – ahogy a bronzmeccset is – Tamásiban játszották le, így a tolnai gárda élvezhette a hazai pálya előnyét.

A Nemesnádudvari NKSZSE ismét bajnok

Fotó: A Nemesnádudvari NKSZSE Facebook-oldala

A bronzmeccsen a Kalocsai KC a Lajosmizsével csapott össze, és a tavalyi győztes kárpótolta magát az elődöntő visszavágója miatt, melyre nem tudott kiállni önhibáján kívül, így játék nélkül maradt végül alul. Az első félidő 14–14-es döntetlennel zárult, és sokáig fordulás után is kiélezett volt a csata, de az utolsó negyedórára elfogyott a Mizse KC, mely végül 24–30-ra maradt alul.

A döntőben a Nemesnádudvar célja az volt, hogy egy év szünet után újra aranyérmes legyen. Jól is kezdtek a vendégek, alig negyedóra után már 9-4-re vezettek, és a szünetben is 14–11-es előnyben voltak még. A második félidő elején öt góllal is ellépett a Nemesnádudvar, de a hazaiakat vitte előre a hév, így nagy elánnal harcoltak a felzárkózásért. Tíz perccel a vége előtt már 23–23 volt az állás, de még volt tartaléka a Bács-Kiskun vármegyeieknek, akik egy 4–0-os futást hoztak ezután, ami elég is volt a döntő megnyeréséhez (29–27).

Nemesnádudvari NKSZSE – Tamási KC 29–27 (14–11)

Tamás. V: Herceg, Piller

NKSZSE: Szaniszló (k), Késmárki (k), Simon B. 7, Juhász J. 6 (4), Várszegi 5, Klein 5, Vörös 2, Bergmann 2, Petrich Daniella 1, Vinter 1, Petrich Dorina, Kovács F., Schauer, Madarász. Vezetőedző: Kleinné Simon Zsuzsanna

Tamási: Mohai L. (k), Schmidt 8 (1), Kapinya-Szabó 7 (3), Horváth P., 4, Gyugyi 3, Izsák 2, Seeman 1, Sákovics 1, Kertész 1, Ribányi, Pintér, Hohner, Veiger. Vezetőedző: Varga László

Kiállítások: 6 perc ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/4 ill. 4/4.