A Mizse alul múlta önmagát, így biztosan nyert a Félegyháza – galériával

A Vármegyei Kupa negyedik fordulójában április 16-án, találkozott utoljára egymással a Lajosmizse és a Kiskunfélegyháza. Akkor többen is a hazaiakat tartották esélyesnek, mégis izgalmas mérkőzésen a vendégek bizonyultak jobbnak, Oldal Tibor első félidőben szerzett találatával. Egészen más azonban egy kupa és egy bajnoki mérkőzés. Míg az előbbinél egy meccs alatt dől el a továbbjutás sorsa, az utóbbinál mérkőzések sorozatát kell lejátszani. Éppen ezért sokan kíváncsian várták azt, hogy a Lajosmizsei VLC vissza tud-e vágni a Kiskunfélegyházának a kupában elszenvedett vereségért, vagy ezen a találkozón is a vendégek győznek, esetleg megosztoznak a pontokon.

A Lajosmizsei VLC kikapott hazai pályán

Fotó: Szentirmay Tamás

A két csapatnak egészen mások a célkitűzései a vármegye I. bajnokságban. A Lajosmizse a dobogóért harcol, a találkozó előtt a harmadik helyet foglalta el a tabellán. A Kiskunfélegyháza pedig szeretne feljebb lépni a tizedik helyről. Éppen ezért a szurkolók küzdelmes és jó játékban reménykedtek, és nem is csalódtak.

Az első igazi nagy helyzet a hazaiak előtt adódott a 19. percben. Halasi a tizenegyes pont magasságában fordulásból a felső kapufát találta el. Egy perccel később Oldal, már a tizenhatoson belül visszagurított a Kovács Péternek, aki kilőtte a jobb alsó sarkot 0–1. A második félidőt a hazaiak kezdték jobban, nyomás alatt tartották a Kiskunfélegyházát, de aztán egy ellentámadás után a vendégeknek sikerült újabb gólt szerezniük. Huszka végzett el szögletrúgást a jobb oldalról, és a jól helyezkedő Oldal Tibor a hálóba passzolta a labdát 0–2. A 80. percben tovább növelhette volna előnyét a Félegyháza. Kanyó Máté belőtt labdáját Polgár a kapufára rúgta.

Árva Zsolt: Ezen a mérkőzésen alul múltuk önmagunkat. Egyáltalán nem láttam csapaton belüli jó teljesítményt. Nyilván ez az edző felelőssége is, mert akit beteszünk a csapatba, abban bízunk. A második félidőben próbáltunk változtatni, de ami a győzelemhez kellett volna, az nem volt meg bennünk. A Félegyháza stabilan játszotta azt, amit tud. Hiába tudtuk, hogy mi fog következni, még sem tudtuk az üres területeket befutni, a második labdákat felszedni, a párharcokat megnyerni. Mind a két gól előtt nálunk volt a labda, nem jól játszottuk meg, utána pedig immel, ámmal támadtuk, vagy nem is támadtuk a labdást játékost. A helyzetünket nehezítette az, hogy 0–0-nál nekünk volt kapufánk. A második félidőben egy gólra tartó labdánk kéz volt a tizenhatoson belül, amit a partjelző sem vitatott. Tizenegyes lett volna, de mit mondjunk. Ez szerintem döntően befolyásolta a mérkőzés végső kimenetelét. Mi küszködtünk, de ez kevés volt. Gratulálok a Kiskunfélegyházának! Úgy látom, hogy komoly vezéráldozatokat hoztak ezen a mérkőzésen, mert több kulcsemberük is megsérült.