Lajosmizse ellen jutott tovább a Kiskunfélegyháza a kupában – galériával

Nagy Viktor játékosedző: Nem volt egyszerű mérkőzés, mert mi vasárnap játszottunk, és most ez a kupatalálkozó nagyon közel volt, de van ilyen. Ugyan úgy álltunk bele ebbe a találkozóba is, mintha bajnoki meccs lett volna. Az volt a célunk, hogy továbbjussunk, mert az elmúlt három mérkőzésen nem nyertünk a bajnokságban. Úgy gondolom, hogy az első félórában jól játszottunk, főleg labdatartás szempontjából. Volt egy-két szituáció, amikor rá lehetett volna gyorsítani, de összességében jól nézett ki az első félidő. A Lajosmizsének is volt egy ziccere, de mi is lőttünk egy kapufát. A második játékrészben inkább a küzdelem dominált, ettől függetlenül a Lajosmizse nem volt kapura veszélyes, mert jól kontroláltuk őket. Igaz, vissza is húzódtunk, mert a hazaiak váltottak, jobban össze tudták szedni a második labdákat. Egy jó csapat ellen játszottunk, gratulálok a fiúknak!

Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyháza 0–1 (0–1)

Lajosmizse, vezette: Bosnyák Sándor (Csorba Gábor, Rigó Viktória).

Lajosmizse: Kis Cs. – Sallai, Fekete A., Orlov L., Halasi, Peres, Valkai, Szűcs, Bán (Palotai 50.), Juhász, Tarnóczki.

Vezetőedző: Árva Zsolt.

Kiskunfélegyháza: Cseh – Horváth Z., Kanyó, Magony, Oldal, Urbán, Kőrös, Kurgyis K. (Erős 74.), Huszka (Molnár E. 46.), Solymosi (Kovács P. 56.), Farkas A.

Technikai vezető: Varga Ferenc.

Gólszerző: Oldal 29.

Sárga lap: Fekete 38, Orlov 70. illetve Horváth 65., Oldal 89.