Edzőváltás jöhet a KTE hétvégi bajnokija előtt

A Nemzeti Sport értesülései szerint már nem Márton Gábor a Zalaegerszegi TE FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, a Paks elleni kupavereség után a vezetőség megköszönte a munkáját. A ZTE hétvégén 18 órás kezdéssel a Kecskeméti TE elleni hazai bajnokival folytatja az NB I. küzdelmeit.

Márton Gábor távozhat a Kecskeméti TE elleni bajnoki előtt

Fotó: MW-archívum

Márton Gábor mellett két segítő, Pisont István, illetve a korábban a Tiszakécskei LC-t irányító Vas László is távozhat a klubtól. A ZTE 29 pontjával még bennmaradó helyen áll a bajnokságban, ám az előző körben drámai hajrában kapott ki 4-3-ra a közvetlen rivális Debrecen otthonában, majd kedden 2-1-re elveszítette a Paks elleni elődöntőt a Magyar Kupában, így nem jutott be a fináléba. Márton Gábor utódjáról egyelőre találgatások vannak, az országos sportnapilap a PMFC-t irányító Aczél Zoltánt említi, de Mihalecz István nevét is bedobta eközben az M4 Sport.

A Gera Zoltán által irányított KTE számára csak a győzelem lehet megfelelő eredmény ahhoz, hogy tapadjon közvetlen riválisára, azok után, hogy hétvégén 0-0-os döntetlent játszott az Újpesttel.